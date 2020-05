Vitos investiert 6,6 Millionen Euro

Die Fotoanimation zeigt das geplante Gebäude der Vitos Herborn für das Pflege- und Betreuungsangebot . Fotoanimation: Stefan Reuther

Herborn (red). Auf dem Gelände von Vitos Herborn wird wieder gebaggert. Unweit des südlichen Kreisels in Richtung Austraße wurde eine Fläche für ein neues Gebäude geschaffen, die Erdarbeiten dazu sind soweit fertig. Dort entsteht ein Zuhause für pflegebedürftige Menschen, die zusätzlich psychisch krank sind oder an einer Abhängigkeitserkrankung leiden. Insgesamt werden in dieses Projekt rund 6,6 Millionen Euro investiert. Das teilte Vitos mit.

Es fehlt Wohnraum für pflegebedürftige Menschen

"Für diese Klientel fehlt es an geeigneten Institutionen", erklärt Martin Engelhardt, Geschäftsführer von Vitos Herborn. "Wir bauen daher nun eine Einrichtung, die genau diesen Bedürfnissen entspricht. So können diese Menschen in einer zuträglichen Umgebung ein möglichst selbstbestimmtes und individuell gestaltetes Leben führen."

Das Gebäude sei nach dem hessischen Rahmenkonzept KoComo geplant. KoComo steht als Abkürzung für "Konzept-Comorbidität". Darin geht es um Pflege- und Betreuungsangebote für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und/oder Abhängigkeitserkrankung in Verbindung mit anderen Erkrankungen ab Pflegegrad 3. Zukünftig können 48 Menschen in der neuen Einrichtung leben. Es gibt vier Wohnbereiche, die jeweils einen zentralen Gemeinschaftraum mit Küche, Gruppenraum, Wohn- und Aufenthaltsraum sowie einen Pflegestützpunkt haben. Beidseitig schließen sich jeweils sechs Einzelzimmer mit einem eigenen Duschbad an.

Geschäftsführer Martin Engelhardt (Mitte) und Isabelle Körber (links) schauen sich den Fortgang der Bauarbeiten an. Architekt Jochen Dreibholz erklärt die nächsten Bauschritte. Foto: Vitos Herborn

"Die Begleitung unserer Klienten ist seit unserer Gründung in den 1980er Jahren kontinuierlich anspruchsvoller geworden", sagt die Pflegedienstleiterin Isabelle Körber. Nicht nur das Fachwissen über Betreuung und Pflege wachse, es hätten sich auch die Erwartungen der Klienten verändert. "Menschen zu begleiten, erfordert die Bereitschaft zu einer Beziehung auf Augenhöhe", versichert Körber. Der Respekt vor den Wünschen und Bedürfnissen der Klienten eine wesentliche Grundlage der Vitos-Arbeit.

Wenn alles planmäßig verläuft, können die Bewohner im Herbst 2021 einziehen.