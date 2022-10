Vitos verabschiedet Gerhard Förster

Begrüßung und Abschied: (v.l.) Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt, die Pflegedirektorin Meike Hein, der ehemalige Pflegedirektor Gerhard Förster, Vitos-Konzerngeschäftsführer Jochen Schütz, Klinikdirektorin Eftichia Duketis sowie Hanaus Bürgermeister Axel Weiss-Thiel. Foto: Vitos Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/HANAU - Mehr als 48 Jahre lang war Gerhard Förster für Vitos - unter anderem in Herborn - tätig und damit einer der dienstältesten Pflegedirektoren im Konzern. Nun wurden seine Verdienste gewürdigt und Förster in den Ruhestand verabschiedet. Zuletzt war er als Pflegedirektor der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Hanau eingesetzt.

Jochen Schütz, Vitos Konzerngeschäftsführer Personal und Finanzen, dankte Gerhard Förster für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen: "Sie haben den allergrößten Teil Ihres Berufslebens der Pflege in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewidmet. Ich kenne kaum einen Pflegedirektor, der sich für diesen Fachbereich so engagiert hat, wie Sie es getan haben." Gerhard Förster leitete die Klinik in Hanau seit ihrer Eröffnung 2020. Diese Aufgabe übernahm er zusätzlich zu seiner Funktion als stellvertretender Krankenpflegedirektor des Vitos Klinikums Herborn. Bis dahin verantwortete Förster viele Jahre erfolgreich die Organisation des Pflege- und Erziehungsdienstes in der Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Herborn.

Gerhard Förster begann 1974 als Krankenpflegevorschüler in der Krankenpflegevorschule des LWV Hessen in Herborn. Nach einer Weiterbildung zur "Leitung des Pflegedienstes" wurde er 1990 zum Krankenpflegedirektor der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Herborn und 2010 als Stellvertretender Krankenpflegedirektor des Vitos Klinikums Herborn bestellt.