Vitos: Wingender leitet Begleitende Psychiatrische Dienste

Verabschiedung (v.l.): Claus Krimmel, Karin Bellof, Martin Engelhardt und Reinhard Belling. Foto; Vitos Herborn

HERBORN - Führungswechsel bei den Begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) der Vitos in Herborn: Die therapeutische Leiterin Karin Bellof wurde nach 33-jähriger Tätigkeit im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.

Reinhard Belling, Geschäftsführer des Vitos-Konzerns, zollte ihr in seiner Laudatio Respekt: "Mit Karin Bellof verabschieden wir eine anerkannte Fachkraft und Führungspersönlichkeit. Entwicklungen, die heute durch das Bundesteilhabegesetz auf uns zukommen, hat sie frühzeitig erkannt und ihre Betriebsstätte mit innovativen Konzepten darauf ausgerichtet."

Bellof habe die Begleitenden Psychiatrischen Dienste in Herborn durch ihr fachliches Wissen, aber vor allem durch ihr klientenorientiertes Denken erfolgreich entwickelt und vorwärts gebracht, ergänzte Martin Engelhardt, der Geschäftsführer von Vitos Herborn. Im Namen der Stadt Herborn schloss sich Erster Stadtrat Claus Krimmel dem Dank an.

Christina Wingender übernimmt die Leitung

Die Sozialarbeiterin und Mutter zweier Töchter trat ihren ersten Dienst 1987 im damals noch unter dem Namen Psychiatrisches Krankenhaus Herborn bekannten Unternehmen an. Elf Jahre später übernahm sie die Leitung des Betreuten Wohnens der BPD von Vitos Herborn. 1999 wurde sie Stellvertreterin der therapeutischen Leitung, in den vergangenen fünf Jahren hatte sie die Leitung dieser Betriebsstätte inne.

"Eine Erkenntnis in der Arbeit mit chronisch psychisch kranken Menschen ist, dass wir lernen mussten, deren Tempo wahrzunehmen", sagte Bellof in ihrer Abschiedsrede. "Es braucht Geduld, sich auf deren Entwicklung einzulassen."

Zukünftig liegt die Leitung in den Händen von Christina Wingender. Mit dem Wechsel ist eine Strukturänderung aller Begleitenden Psychiatrischen Dienste bei Vitos verbunden. Diese sind ab Oktober hessenweit in drei Regionen gegliedert: Nord, Mitte und Süd. Christina Wingender, langjährige Leiterin der Begleitenden Psychiatrischen Dienste von Vitos Weil-Lahn, übernimmt als übergeordnete Regionalleitung die Region Mitte und somit die Führung der BPD in Herborn und Gießen-Marburg.