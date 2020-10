Von "Arrrnette" und der unterleibslosen Frau am Fenster

Stammgast in der "KulturScheune" und diesmal mit dem Besten aus 20 Jahren auf der Bühne: Johannes Scherer. Foto: Gert Fabritius

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Er ist ein Meister der Anekdoten und er steht seit mehr als zwei Jahrzehnten äußerst erfolgreich auf deutschen Kleinkunstbühnen: Die Rede ist von Johannes Scherer, im zweiten Beruf Moderator bei "Hit-Radio FFH", der jetzt an zwei Abenden in der "KulturScheune" in der Herborner Au gastierte.

Zwei Stunden lang nahm der Wahlhesse aus Unterfranken seine Zuhörer mit in eine Zeitschleife zwischen "Sanostol"-Werbung und Kreuzfahrt-Traumata. Angefangen mit seiner allerersten Nummer, die er jemals auf der Bühne gespielt hat, als er die Erlebnisse des Vaters auf einer Chemietoilette in Darmstadt beschreibt, ging die Reise weiter zu seinen Anfängen beim Privatradiosender und zu den zahlreichen Promis, die er dort parodierte. "Loddar" Matthäus ist dabei einer seiner Paradefiguren, Arnold "Schwoarrrzeneeger" hat ihn sogar bis ins Filmbusiness begleitet, da er bei den "Simpsons" den Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien synchronisieren durfte.

Scherer mixt Witze, Stand-up-Comedy und kleine Geschichten zu seinem ganz eigenen unvergleichlichen Humor. Wobei auch die Abende in Herborn wieder so wirkten, als plaudere der Schöllkrippener immer aus dem Nähkästchen.

Wenn es um die Erlebnisse des kleinen bewegungsunfreudigen Johannes geht ("Ich war beim Fußball immer der Torpfosten"), wenn er als Bayer von seiner sprachlichen Sozialisation mit dem Hessischen berichtet ("Wir waren ja hier fast im Tal der Ahnungslosen") oder die Weisheiten von Mama und Oma wiedergibt ("Bub, die Ohren müssen bedeckt sein, sonst wirst du krank"), dann fühlt sich das Publikum verstanden.

Denn diese und ähnliche Erfahrungen hat man - wie etwa den samstäglichen Badetag mit einer Ladung Wasser für mehrere Familienmitglieder - selbst gemacht. Johannes Scherer trifft den Nerv und die Seele seiner Zuhörer, denn die "unterleibslose Frau am Fenster", die der "Newsletter" früherer Zeiten war, die kennt einfach jeder.

Und wenn er davon berichtet, wie er als Kind als "Transgender-Version von Inge Meysel" beim Karneval unterwegs war, dann ist Scherer das wissende Lachen der Besucher sicher, die sich kurz darauf mit dem Komiker fragen, wer denn eigentlich das bescheuerte Wort "Selbstbedienung" erfunden hat, das ja ein Widerspruch in sich ist, "denn entweder werden ich bedient, oder ich mache es selbst".

Dass im "Home of Barnarne" natürlich auch "das Arrrnette" und die "Rückfahrrrkamerrra" nicht fehlen durften und das Publikum zum Lachen brachten, versteht sich von selbst. Und so endete nach etwas mehr als zwei Stunden eine Zeitreise durch die 70-er und 80-er Jahre, die - getreu dem Slogan mancher Privatradios - "das Beste von heute" wohl noch on top serviert. Und dazu, das machten die Auftritte in der "KuSch" eindrücklich klar, gehört Johannes Scherer auf deutschen Kleinkunstbühnen auf jeden Fall.