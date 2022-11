Von der Feuerwehr bis zu Radwegen: Herborns Ausschüsse tagen

Unter anderem um ein Radwegekonzept geht es in Herborn. (© Friso Gentsch/dpa)

HERBORN - Vier Tage, vier Ausschüsse: In Herborn treffen sich die politischen Gremien in der kommenden Woche (fast) im 24-Stunden-Takt. Die Themen reichen von der Feuerwehr über das Radwegekonzept bis zu den Straßenbeiträgen.

Den Anfang macht am Montag, 21. November, der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Jugend und Kultur, der ab 18.15 Uhr im Großen Saal des Rathauses zusammenkommt. Diskutiert wird unter anderem die Förderung von Vereinen sowie die Frage, ob Aktive der Freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung bekommen sollten. Beide Themen hatte die FWG-Fraktion kürzlich mit Anträgen im Parlament angeregt.

Am Dienstag, 22. November, tagt der Ausschuss für Klima-, Umweltschutz, Energie und Verkehr bereits um 17 Uhr. Dann stellt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Fließpfadkarten für Herborn vor. Außerdem geht es neben der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden um Geschwindigkeitstafeln und das Radwegekonzept des Lahn-Dill-Kreises.

Einen Tag später, am Mittwoch, 23. November, beschäftigt sich der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Stadtteilfragen und Wirtschaftsförderung mit Plänen für die Zukunft der Konferenzhalle. Ab 18.15 Uhr geht es auch unter anderem um das Thema Straßenbeiträge.

Zwei FWG-Anträge werden diskutiert

Die Sitzungswoche schließt in Herborn am Donnerstag, 24. Dezember, der Haupt- und Finanzausschuss ab. Auch dieser beschäftigt sich mit den FWG-Anträgen zur Feuerwehr und zur Vereinsförderung. An diesem Abend wird auch das "Tax Compliance Management System" der Stadt Herborn vorgestellt, also ein System, das Verstöße gegen Steuergesetze vermeiden soll.