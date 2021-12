VW Up kontra Sattelzug-Auflieger

Nach dem Unfall an der Autobahnabfahrt: Völlig demoliert steht der kleine VW auf einem Abschleppfahrzeug. Foto: VRM Mittelhessen

HERBORN/SINN - Das ging noch glimpflich aus: Bei einem Unfall am Donnerstagabend an der Autobahnabfahrt Herborn-Süd hat ein Autofahrer aus Sinn laut Polizeisprecher Martin Ahlich leichte Verletzungen erlitten.

Seinen Angaben zufolge kam ein Sattelzug - die Zugmaschine ist in Dillenburg zugelassen, der Auflieger trug ein Marburger Kennzeichen - gegen 18.30 Uhr von der A 45. Der Fahrer bog bereits nach links in Richtung Bundesstraße B 255, als von dort ein VW Up kam. Dessen Fahrer, ein 65 Jahre alter Mann aus Sinn, habe offensichtlich nicht mehr bremsen können, sodass sein Kleinwagen auf den hinteren Teil des Sattelzug-Aufliegers prallte. Dabei erlitt der Sinner laut Ahlich leichte Verletzungen und wurde wenig später von Rettungskräften in die Universitätsklinik nach Gießen gebracht.

Abschleppunternehmer birgt den demolierten Kleinwagen

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens konnte der Polizeisprecher noch keine Angaben machen.