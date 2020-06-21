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Sonntag, 21.06.2020 - 16:30
3 min

Warum die Mammographie besser als das Ertasten ist

Die Röntgenuntersuchung ist viel besser dazu geeignet, Brustkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen, sagt Dr. Karin Beck. Sie leitet die Mammographie-Screening-Einheit Marburg

Von Siegfried Gerdau
Noch bis 24. Juli in Herborn stationiert: das neue "Mammobil" zur Brustkrebsvorsorge. Dr. Karin Bock (links) ist die Chefin der Mammographie-Screening-Einheit Marburg. Die Medizinisch-technische Radiologieassistentin Kathrin Schopphoven leitet die Untersuchungen in dem mit modernen Röntgentechnik ausgestatteten Sattelzugauflieger. Foto: Siegfried Gerdau

Noch bis 24. Juli in Herborn stationiert: das neue "Mammobil" zur Brustkrebsvorsorge. Dr. Karin Bock (links) ist die Chefin der Mammographie-Screening-Einheit Marburg. Die Medizinisch-technische Radiologieassistentin Kathrin Schopphoven leitet die Untersuchungen in dem mit modernen Röntgentechnik ausgestatteten Sattelzugauflieger. Foto: Siegfried Gerdau

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Fotos
Noch bis 24. Juli in Herborn stationiert: das neue "Mammobil" zur Brustkrebsvorsorge. Dr. Karin Bock (links) ist die Chefin der Mammographie-Screening-Einheit Marburg. Die Medizinisch-technische Radiologieassistentin Kathrin Schopphoven leitet die Untersuchungen in dem mit modernen Röntgentechnik ausgestatteten Sattelzugauflieger. Foto: Siegfried Gerdau

Noch bis 24. Juli in Herborn stationiert: das neue "Mammobil" zur Brustkrebsvorsorge. Dr. Karin Bock (links) ist die Chefin der Mammographie-Screening-Einheit Marburg. Die Medizinisch-technische Radiologieassistentin Kathrin Schopphoven leitet die Untersuchungen in dem mit modernen Röntgentechnik ausgestatteten Sattelzugauflieger. Foto: Siegfried Gerdau

Kathrin Schopphoven freut sich über die ansprechende Optik des "Mammobils" mit der Silhouette von Marburg. Foto: Siegfried Gerdau

Kathrin Schopphoven freut sich über die ansprechende Optik des "Mammobils" mit der Silhouette von Marburg. Foto: Siegfried Gerdau

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