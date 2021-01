Warum es mehr als Kreide und Tafel braucht

Die Ruinen des Palasts von Knossos auf Kreta: Sie liegen nur fünf Kilometer von Heraklion entfernt. Eine der fünf Erasmus-Partnerschulen der Herborner Comeniusschule befindet sich in der Hauptstadt der griechischen Insel. Archivfoto: Blue Palace Resort & Spa

HERBORN - Die Comeniusschule in Herborn wird europäisch: Sie startet mit dem Projekt "Let's Camole" in das Erasmus-Programm der Europäischen Union.

Unter dem Projekttitel "Let's Camole" werden Schüler, Lehrer und Schulen aus sechs europäischen Ländern für zwei Jahre zusammenarbeiten und sich - so es die Corona-Lage wieder zulässt - per Austausch persönlich kennenlernen. Die Projektpartner der Herborner Schule kommen aus Almada in Portugal, Heraklion in Griechenland, Siklós in Ungarn, Marijampole in Litauen sowie aus Apace in Slowenien.

Im Februar 2022 sollen die Partner Herborn erleben

Initiiert hat Projekt der Lehrer Steffen Kraft, der, so die Schulleitung, bereits mehrfach mit seinen Klassen erfolgreich an europäischen Online-Projekten teilgenommen und Kontakte zu europäischen Schulen aufgebaut habe.

Der Schwerpunkt des Projektes befasst sich damit, wie durch Umgestaltungen in Lernräumen sowie dem Einsatz innovativer Lernmethoden die Motivation und der Lernerfolg der Schüler gestärkt werden können. Bei den länderübergreifenden Projekttreffen lernen die Teilnehmer "Best-Practice-Beispiele" zu unterschiedlichen Lernumgebungen kennen. Zudem geht es um Kultur und Sehenswürdigkeiten, Sprachen und den Schulalltag der Projektpartner.

In den zwei Jahren des Projektes soll es sechs jeweils dreitägige Austauschfahrten und Schülerbegegnungen geben. An jedem Treffen nehmen jeweils drei Schüler und Lehrerteams teil.

Ein Höhepunkt für die Comeniusschule ist für Februar 2022 geplant: Dann kommen die Schüler und Lehrer der Partnerschulen nach Herborn. Unter dem Titel "Wir benötigen mehr als Kreide und Tafel" will die Comeniusschule digitale Lehr- und Lernmöglichkeiten vorstellen und ihre Erfahrungen erläutern. Zudem sollen die europäischen Gäste Herborn mit all seinen Angeboten kennenlernen.