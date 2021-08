Warum Wespen für Menschen nicht nur lästig sind

Welches Insekt ist das? Es gibt tausende Wespenarten in Deutschland - und nicht jede erkennt man als solche. Foto: Volkmar Nix

HERBORN - Einen informativen und mit Bildern unterstützten Vortrag über die heimischen Wespenarten hält Volkmar Nix aus Dillenburg am Donnerstag, 26. August, in der Aula der Hohen Schule in Herborn. Er kommt auf Einladung des Vereins der Freunde der Flora Herbornensis.

Nix möchte eine Brücke zu den meist lästigen Insekten schlagen, von denen es mehrere tausend Arten in Deutschland gibt. Dem Vorurteil, dass sie alle gefährlich seien, begegnet er mit fundiertem Wissen über die unterschiedlichen Gattungen. Das fange schon damit an, dass man viele gar nicht erkennen könne, da nicht alle ihre schwarz-gelben "Warnwesten" trügen. Von der Nützlichkeit vieler Wespenarten sei in der Regel keine Rede, sagt Nix. Wespen seien jedoch Schädlingsjäger und ohne sie würden die Fliegenpopulationen extrem überhand nehmen. Dass Wespen darüber hinaus auch in der Pflanzenbestäubung aktiv seien, sei nur den wenigsten Menschen bekannt. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.