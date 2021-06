Was wird aus dem Bolzplatz in Herborn?

Das Sportfeld hinter dem Johanneum ist noch recht neu, aber auch nur für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Gleich gegenüber wollte die Stadt Ersatz schaffen für den weggefallenen Bolzplatz hinter dem früheren Pertuisplatz. Aber die veranschlagten Baukosten haben sich nahezu verdoppelt. Foto: Martin H. Heller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Schlechte Nachrichten für die Nachfolge des Bolzplatzes in Herborn: Das Vorhaben, das eigentlich bald am Festplatz realisiert werden sollte, hat erst einmal einen Dämpfer bekommen. Die Kosten für das "Multifunktionssportfeld" wären doppelt so hoch wie ursprünglich geplant.

Das hat Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) in der Stadtverordnetenversammlung berichtet. Eigentlich waren im Haushalt 65 000 Euro für das Projekt angesetzt. Nachdem dieser im Mai genehmigt worden war, startete die Verwaltung die Ausschreibungen. "Das Geld wird uns aber nicht reichen ", so die Rathauschefin. Momentan liege das preiswerteste Angebot bei 128 400 Euro. "Das bedingt die Corona-Pandemie. Es gibt kein Holz, kein Metall, keinen Kunststoff", sagte Gronau. Man könne mit Spendengeldern, Fördermitteln und der Zuzahlung der Firma Bergebau fast 40 000 Euro finanzieren. Die Summe liegt aber nun deutlich höher.

Vor fast fünf Jahren war der Bolzplatz im Meynardweg entfernt worden, als der Pertuisplatz bebaut wurde. Damals hatte es eine Regelung mit der Firma Bergebau gegeben.

Wünsche der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt

Fotos Das Sportfeld hinter dem Johanneum ist noch recht neu, aber auch nur für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Gleich gegenüber wollte die Stadt Ersatz schaffen für den weggefallenen Bolzplatz hinter dem früheren Pertuisplatz. Aber die veranschlagten Baukosten haben sich nahezu verdoppelt. Foto: Martin H. Heller Vor einem halben Jahrzehnt: Bis 2016 gab es im Herborner Meynardweg einen Bolzplatz. Der Ersatz soll eigentlich am Festplatz entstehen. Aber wie geht es weiter? Archivfoto: Jörg Weirich 2

Im Oktober hatte die Herborner Verwaltung im Sozialausschuss Pläne für ein "Multifunktionssportfeld" vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem "Haus der Jugend" waren die Wünsche der Kinder und Jugendlichen abgefragt und berücksichtigt worden. Geplant war das 20 mal 13 Meter große Spielfeld mit Kunststoffbelag am städtischen Festplatz im Walkmühlenweg. Die Anlage in der Herborner Au sollte barrierefrei erreichbar sein und neben Fußballtoren auch Basketballkörbe, Banden und ein Auffanggitter enthalten.

Wann und wie daraus nun etwas wird, ist derzeit noch unklar. "Wir sind jetzt dabei, eine neue Möglichkeit zu suchen, um den Bolzplatz zu realisieren", sagte Bürgermeisterin Gronau im Parlament.

Gegenüber dem Standort des angedachten Multifunktionssportfeldes gibt es seit einigen Monaten bereits ein solches. Allerdings nur hinter Gittern. Es hat Basketballkörbe und Tore, aber es ist nur für die Schülerinnen und Schüler des Johanneums gedacht. Unter anderem deshalb sind die Tore zu und die Zäune hoch. Aber man fürchtet auch Vandalismus, wenn alles offen wäre. Die Anlage ist Teil des neuen Schulhofkonzepts des Gymnasiums, das derzeit umgesetzt wird. Gekostet hat das Feld nach Auskunft der Schulleitung weit weniger als die nun von der Stadt für Ähnliches verlangten 128 400 Euro.