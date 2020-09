Wechsel am Theologischen Seminar: Müller bildet nun die Pfarrer aus

Peter Scherle wurde 1956 in Stuttgart geboren. Er studierte Theologie unter anderem in Tübingen, Berlin und Mainz. In Dublin absolvierte er zudem einen Master in Ökumenik. 1990 bis 1992 war Scherle Vikar in der Burgkirchengemeinde Dreieichenhain. Danach war er Doktorand am Ökumenischen Institut in Heidelberg. 1995 wurde Scherle ordiniert und wirkte als Pfarrer in der Christuskirchengemeinde Sprendlingen und in der Luthergemeinde Wiesbaden.

Zum 1. August 2000 erfolgte die Berufung auf die Stelle des Professors für Kirchentheorie und Kybernetik am Theologischen Seminar in Herborn, 2002 übernahmen Scherle bis Mai 2020 das Direktorat Scherle ist über seine Lehr- und Vortragstätigkeit hinaus als Autor zahlreicher Texte zu kirchentheoretischen Fragen bekannt.