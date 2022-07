Weg in Herborn eingeweiht: Wer war Johann Daniel Leers?

Frisch eingeweiht: Der Johann-Daniel-Leers-Weg an der Dill erinnert an einen Herborner Naturforscher. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Wahrscheinlich hätte Johann Daniel Leers das Ambiente gefallen: Das Geschehen spielte sich an der Dill ab, zwischen einem Wildpflanzenbeet und einer Vogelschutzhecke. Dort, nahe der Brücke am Festplatz, trägt nun ein Weg den Namen des Mannes, der im 18. Jahrhundert in Herborn zu Hause war.

Lesen Sie auch: Wölfe erobern Gebiete langsam zurück - auch in Mittelhessen

Zur offiziellen Einweihung hatten die "Freunde der Flora Herbornensis" eingeladen. Jener Verein, der eng mit dem Naturforscher, Botaniker und Apotheker verknüpft ist. Der Herborner lebte von 1727 bis 1774 und verbrachte jede freie Minute seines kurzen Lebens damit, die heimische Pflanzenwelt zu erforschen. Es war ihm allerdings nicht vergönnt, die Publikation seines Lebenswerkes, der "Flora Herbornensis", zu erleben. Sein Sohn Heinrich Paul veröffentlichte das Buch nur ein Jahr nach dem Tod des Vaters.

Die "Flora"ist seit 1979 in und rund um Herborn aktiv

Zwei Jahrhunderte später gründeten drei Frauen und elf Männer den "Verein der Freunde der Flora Herbornensis" - meist einfach "Flora" genannt - und setzten Leers so ein Denkmal. Er machte es sich zur Aufgabe, den Menschen die heimische Natur in all ihren Facetten näherzubringen. Hunderte Exkursionen sowie Vorträge und Ausstellungen folgten ebenso wie Pflanzaktionen und die Pflege von Naturschutzgebieten.

Als am Wochenende der Johann-Daniel-Leers-Weg zwischen Eisernem Steg und Festplatz eingeweiht wurde, sprach auch Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). Im vergangenen Herbst waren die Stadtverordneten einem Vorschlag der Grünen gefolgt, mit der Namensgebung an Leers zu erinnern. Anne Krüger-Zechlin erzählte aus dessen Leben, Hilde Grafmann ging auf die Ziele der "Flora" ein. Sie machte auch deutlich: "In den letzten Jahrzehnten sind überproportional viele Pflanzen ausgestorben - mehr als in den Jahrhunderten zuvor. Und das Pflanzensterben hält an. Unsere heimatliche Natur ist in Gefahr."

Verein beginnt an der Dill vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren hatte der Verein an der Dill begonnen, mit anderen Umweltaktivisten eine insektenfreundliche Blühfläche zu erschaffen. Heute finden sich dort ein Wildpflanzenbeet sowie eine Vogelschutzhecke. Die Stadt hatte für dieses Projekt das Gelände bereitgestellt.

Aber wer war der Mann, nach dem der Weg am Dillufer benannt ist? Johann Daniel Leers kam in der oberfränkischen Kleinstadt Wunsiedel auf die Welt. Mit 13 Jahren begann er eine Ausbildung als Apotheker in Nürnberg und arbeitete danach in mehreren Städten - darunter auch Straßburg. Schließlich landete er in Herborn, wo er ab 1755, also im Alter von 28 Jahren, die Verwaltung und Leitung der Apotheke übernahm, die zur Hohen Schule gehörte.

Das Werk beschreibt 1140 Gewächse mit Standorten

Leers, der mit finanzieller Not zu kämpfen hatte, beschäftigte sich intensiv mit der Botanik - und beschrieb in seinem Werk die Flora Herborns akribisch. In dem Buch findet sich eine Liste mit 1140 gefundenen Gewächsen sowie ihren Standorten.

Der Naturforscher merkte selbstkritisch an: "Ich glaube, dass ich mehr Pflanzen hätte sammeln können, wenn nicht die Pflichten meines Berufes, durch die ich gezwungen war, zu Hause zu bleiben, mich von Exkursionen in weiter von der Stadt entfernte Gegenden zurückgehalten hätten."

Die Fundorte notierte er in weiser Voraussicht: Sie sollten anderen, die in seinen Fußstapfen wandeln, helfen. Zu allen Gewächsen - ob Farne, Moose, Algen oder Pilze - fügte Leers eine Beschreibung hinzu, ebenso wie Hinweise zu Heilpflanzen. Besonders aufwendig waren 16 Tafeln mit 104 Abbildungen von Gräsern. Der Apotheker zeichnete diese und stach sie in Kupfer. Einige Autoren kopierten die Abbildungen. Zehn Pflanzen wurden sogar nach ihm benannt - und 248 Jahre nach seinem Tod nun auch ein Weg.