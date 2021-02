Wegen Baumfällungen: Verbindungsstraße K 63 gesperrt

Die 190 Meter lange Heubachtalbrücke der Autobahn A 45 am Sinner Hoherain muss abgerissen und erneuert werden. Zur Vorbereitung wurden jetzt schon einmal alle Bäume und Sträucher gerodet. Archivfoto: Martin H. Heller

SINN/HERBORN-MERKENBACH - Im Vorfeld des Neubaus der Heubachtalbrücke der Autobahn A 45 bei Sinn lässt der Baulastträger Autobahn Westfalen an der Böschung der "Sauerlandlinie" in Fahrtrichtung Dortmund Bäume fällen und Sträucher entfernen. Aus Sicherheitsgründen wird die in diesem Bereich parallel verlaufende Verbindungsstraße K 63 zwischen Sinn und Merkenbach von Mittwoch, 3. Februar, bis einschließlich Freitag, 5. Februar, auf einer Länge von etwa 350 Meter voll gesperrt. Umleitungen über die B 277 sind ausgeschildert. Die Zufahrt zur SB Wasch & Tank GmbH von Sinn aus bleibt gewährleistet.