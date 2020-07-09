Donnerstag, 09.07.2020 - 09:58
4 min
Wegen Corona-Krise: Herborner seit vier Monaten in Ghana
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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COVID-19 IN GHANA
Bisher gab es im 28-Millionen-Einwohner-Land Ghana nach Angaben des Gesundheitsministeriums 21 968 Covid-19-FälleDie jüngsten Zahlen stammen vom 4. Juli.
17 156 Personen sind demnach genesen, 129 Menschen gestorbenDerzeit gibt es offiziell 4683 Infektionsfälle.
Ghanas Präsident Nana Addo Dankwa Akufo Addo befindet sich in einer 14-tägigen Quarantäne, nachdem eine Person aus seinem engsten Umfeld positiv getestet worden ist.
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