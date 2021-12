Weihnachtspark in Herborn schließt früher

Eine beliebte Anlaufstelle: der "Lustige Elch", der Teil des Herborner Weihnachtspark ist. Foto: Martin H. Heller

HERBORN - Die Premiere endet früher als geplant: Eigentlich sollte der erste Herborner Weihnachtspark seine Tore bis einschließlich 30. Dezember geöffnet halten. Das wird aber nicht möglich sein, wie das Stadtmarketing mitteilt.

Der Grund ist die aktuelle hessischen Corona-Schutzverordnung, die ab 28. Dezember in Kraft tritt. In dieser ist geregelt, dass auch Veranstaltungen im Außenbereich nur noch 250 Besucher umfassen dürfen.

Dadurch ist eine Öffnung des Parks ab dem 28. Dezember nicht mehr möglich. Somit verabschieden sich der "Elch" und Co. bereits am Montag nach Weihnachten in der Bärenstadt - bis zu einem möglichen Wiedersehen im Jahr 2022.