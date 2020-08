Weinberg-Bebauung für Herborns FWG nur schwer vorstellbar

Ortstermin: Kommunalpolitiker der Herborner FWG mit Anwohnern am Herborner Weinberg. Foto: Bernd Walther

Herborn (red). Der Weinberg am Herborner Ortsausgang Richtung Burg ist die erste Station der Herborner FWG während ihrer "Sommertour" gewesen. Die Freien Wähler können sich dort eine Wohnbebauung, wie sie zuletzt ins Gespräch gebracht worden ist, wegen der Steillage nur schwerlich vorstellen.

"In Herborn gibt es im Moment einige Probleme zu lösen", sagte der FWG-Stadtverordnete Bernd Walther zum Beweggrund für die "Sommertour". "Ob es um Baugebiete, Kindergärten, die Neuordnung der ehemaligen Kaserne, die Bädersituation oder das Bahnhofsgelände geht - die Fülle an Aufgaben ist umfangreich."

Am Weinberg erklärten Anwohner den Besuchern, dass in dem dicht bewaldeten Steilhang seltene Tier- und Pflanzenarten heimisch seien. Zudem diene das Gelände der Frischluftzufuhr für die Innenstadt. Topografisch konnten sich die Politiker ein Bild machen, wie schwierig sich Bauvorhaben in dem steilen Schieferhang gestalten könnten. Die wenigen Anwohner, die dort schon länger wohnen, müssen ihre Mülltonnen bis zur Burger Landstraße bringen, da die Entsorger die Straße nicht befahren könnten.

Zur Erinnerung: Das Parlament hatte auf das Ausüben des städtischen Vorkaufsrechts für das Gelände verzichtet. Eine Entscheidung, es tatsächlich als Baugebiet auszuweisen oder nicht, steht noch aus.