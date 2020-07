"Weinsommer" statt Weinfest in Herborn

Vom 6. August bis zum 5. September steht der "Weinsommer" in Herborn an fünf Wochenenden an. Foto: Ingo Wagner/dpa

Herborn (red). Die Drähte haben in den vergangenen Tagen geglüht, jetzt ist es amtlich: Wie auch in einigen Gemeinden und Städten am Rhein, so wird es auch in Herborn einen sogenannten "Weinsommer" geben. Die Rheingauer Weinwerbung als Veranstalter in Kooperation mit dem Stadtmarketing freut sich darauf, dass es so wenigstens einen kleinen Ersatz für das coronabedingt ausgefallene Weinfest gibt.

Das Konzept des "Weinsommers": Es gibt offiziell einen Weinprobierstand im Stadtpark, den an jedem der fünf Wochenenden zwischen dem 6. August und 5. September ein anderer der fünf vom Weinfest bekannten Winzer betreibt. Jeweils von Donnerstag bis Samstag zwischen 16 und 22.30 Uhr wird Wein ausgeschenkt. Kehraus ist jeweils um 23 Uhr.

Den Auftakt vom 6. bis 8. August macht das Weingut Trenz. Es folgt vom 13. bis 15. August das Weingut sechzehn ein&vierzig GbR von Bernhard Bickelmaier. Vom 20. bis 22. August ist das Weingut Johannes Ohlig vor Ort, vom 27. bis 29. August ist die Villa Gutenberg (Richard Nägler) an der Reihe, ehe der Weinsommer mit dem Weingut Lorenz Kunz vom 3. bis 5. September endet. Für das leibliche Wohl sorgt die "Flammeria" von Ricky und Claudia Ried.

Eine musikalische Unterhaltung gibt es nicht, zudem ist die Kapazität im Stadtpark auf 250 Besucher beschränkt. Dies wird im Rahmen der Einlasskontrollen auch ständig überprüft. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Allerdings müssen die Gäste - wie aktuell üblich - Kontaktdatenerfassungszettel ausfüllen.

Sowohl die Verantwortlichen von der Rheingauer Weinwerbung, als auch vom Stadtmarketing hoffen, dass 2021 das 32. Herborner Weinfest wieder in "normalem" Rahmen gefeiert werden kann.