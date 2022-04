"Weltkritik deluxe" gastieren in Herborn

Sind am Samstagabend in Herborn zu Gast: Bettina Prokert und Maxim Hofmann alias "Weltkritik deluxe". Foto: Stefan Hoyer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Mit knapp einjähriger Verspätung ist es so weit: Am Samstag, 9. April, gastiert ab 20 Uhr das Musikkabarett-Duo "Weltkritik deluxe" wieder in der Herborner "KulturScheune". "Chip, Chip, Hurra!" heißt das neue Programm von Bettina Prokert und Maxim Hofmann.

Herrliche Aussichten: Das Auto fährt selbst, der Avatar sitzt im Büro, und der Traumpartner kommt aus dem 3D-Drucker. Und es drängen Fragen wie: Retten wir die kaputten Wälder, wenn wir nur noch online wandern? Sind eine Milliarde Kameras im öffentlichen Raum schon Überwachung oder noch "Verstehen Sie Spaß?" Die Antworten darauf liefern "Herr Lühmlich" und "Frau Sumpf-Pretzsch" alias Bettina Prokert und Maxim Hofmann. Die beiden sind seit 13 Jahren in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz unterwegs und haben bereits zehn Kabarettpreise eingeheimst.

Eintrittskarten kosten

im Vorverkauf 23 Euro