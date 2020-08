Wenn’s stinkt, tritt Erdgas aus

Der Gasspürtrupp im Einsatz (v.l.): Bernd Dreppenstedt und sein Herborner Lotse Jürgen Meckel. (Foto: Stadtwerke Herborn)

HERBORN - (red). Dieser Tage sieht man ihn wieder im Einsatz: den Gasspürtrupp der Herborner Stadtwerke, der die Dichtheit des Erdgasnetzes überprüft. Ausgestattet mit Planwerk, Tablet und Gasspürgerät, ziehen die beiden Fachleute ihre Runden. Kilometer um Kilometer laufen sie die Leitungen ab und stellen sicher, dass sich im öffentlichen Raum und an den Gebäudeanschlüssen keine unbemerkten Gasundichten ausweiten können.

Das Testgerät saugt Luft knapp über dem Boden an

Zum sicheren Betrieb des Erdgasnetzes müssen die unterirdisch verlegten Gasleitungen regelmäßig geprüft werden. Auch in Corona-Zeiten gibt es keine Ausnahme.

Der Prüfer, ein speziell ausgebildeter Gasspürer eines zertifizierten Unternehmens, wird dabei von einem ortskundigen Lotsen begleitet, der anhand von Plänen die genaue Lage der Leitungen vorgibt. So kann sich der Gasspürer ganz auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren.

ERDGASNETZ Im Stadtwerke-Netz in Herborn, seinen Stadtteilen Breitscheid und Driedorf-Roth sind mehr als 4000 Gebäude an das Erdgasnetz angeschlossen. Mit Erdgas werden vornehmlich Heizungen und Herde betrieben. Erdgas besteht im Wesentlichen aus Methan. Dieses ist geruchlos und nicht giftig, aber leicht entflammbar. Damit ein Entweichen frühzeitig bemerkt wird, wird dem Gas ein Zusatz beigemischt, der stark nach Schwefel riecht.

Er schiebt seine Teppichmesssonde direkt vor sich her. Dicht über dem Boden saugt sie Luft an und leitet sie in das Messgerät, welches sie auf einen möglichen Methangehalt untersucht. Das Ergebnis kann der Spezialist auf einem vor dem Bauch getragenen Display ablesen. Schon bei der geringsten Gaskonzentration schlägt das hochsensible Gerät aus, die Herkunft wird genau lokalisiert und die Stelle auf ein mögliches Leck untersucht, welches dann umgehend gemeldet und die Gefährdung ausgeräumt wird.

„Da sich unser Leitungsnetz in einem guten Zustand befindet, kommt dies aber eher selten vor“, sagt Jürgen Meckel, Gas- und Wassermonteur der Stadtwerke. Er ist seit vielen Jahren als Lotse mit dem Gasspürer auf Tour.

„Bei unserer Arbeit beschränken wir uns nicht nur auf das Netz im öffentlichen Bereich, sondern auch auf die Anschlussleitungen der Gebäude“, berichtet er. „So kommen locker einige Kilometer zusammen. und wir können uns über mangelnde Bewegung an der frischen Luft nicht beklagen.“