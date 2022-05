Wer bietet Sommerferien-Spaß für Herborner Kinder an?

Runder Geburtstag: Die Ferienpassaktion der Stadt Herborn gibt es nun seit 40 Jahren. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Stadt Herborn will in den hessischen Sommerferien vom 25. Juli bis zum 2. September wieder ein buntes Ferienpass-Programm anbieten. In diesem Sommer feiert der beliebte Ferienpass 40. Geburtstag.

1982 konnten Kinder aus Herborn und seinen Stadtteilen erstmals von der "verbilligten oder kostenlosen Benutzung von Bussen, Schwimmbädern, sportlichen und kulturellen Einrichtungen sowie Teilnahme an Kursen" profitieren, wie es im Beschluss der Stadtverordneten von November 1981 formuliert war.

Gestern wie heute braucht es dafür die Unterstützung und Initiative von Vereinen, Ehrenamtlichen und anderen Institutionen. Deshalb bittet die Stadtverwaltung, ihr Aktionen und Mitmach-Angebote zu melden. In den Vorjahren - außer 2020 und 2021, als wegen der Corona-Pandemie kein Ferienpass angeboten werden konnte - kamen Kursangebote wie Fotografieren in der Natur, Walderlebnistag oder Kanufahren und Segelfliegen zustande.

Anmeldungen sind bis

zum 13. Mai möglich

Vor allem Angebote für kleine Gruppen und an der frischen Luft können in diesem Sommer für Abwechslung für Kinder und Jugendliche sorgen. Ferienpass-Angebote kann man bis Freitag, 13. Mai, über ein Formular auf der Homepage https://tinyurl. com/2mfbxxm9 melden.

Die Stadtverwaltung bittet auch Organisationen, die in den Vorjahren Ferienpass-Angebote organisiert haben und in diesem Sommer keine anbieten möchten, sich bei ihr zu melden.