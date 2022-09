Wer holt sich den Herborner "Schlumpeweck"?

Herborner Kleinkunstpreis: Der "Schlumpeweck" wird inzwischen schon zum 15. Mal verliehen. Archivfoto: Tanja Eckel

HERBORN - Das Beste aus Kabarett, Comedy und Varieté - kurz: Kleinkunst in jeder Form wartet beim Herborner "Schlumpeweck" auf die Besucher. Der Wettbewerb findet vom 26. September bis zum 2. Oktober zum inzwischen 15. Mal in der "KulturScheune" Herborn statt.

An drei Wettbewerbsabenden sind sechs Künstler und Formationen zu erleben. Dank vier Hauptsponsoren sind auch einige bekannte Namen aus der Unterhaltungsszene dabei.

Zum Auftakt am Montag, 26. September, sind "Dr. Pop" und "Mackefisch" dabei. Kann man ernsthaft einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja. Und was macht man damit? Comedy und Kabarett. "Dr. Pop" ist Arzt fürs Musikalische. Er therapiert mit Musiksamples und Musikfakten. "Dr. Pop" hat Medienwissenschaften und Popmusik in den vier großen Popmusikmetropolen dieser Welt studiert: in Manchester, in Liverpool - in Paderborn und in Detmold. In seinem Solo-Live-Programm "Hitverdächtig" entschlüsselt er, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann.

Ingo Oschmann bleibt Herborn treu und moderiert

Gegen 21.15 Uhr gehört die Bühne dann dem Duo "Mackefisch" - das sind musikalische Vieleskönner, die in der deutschsprachigen Kleinkunstszene gerade für frischen Wind sorgen. Das Mannheimer Duo, bestehend aus Lucie Mackert und Peter Fischer, wurde unter anderem mit der "St. Ingberter Pfanne", dem "Mindener Stichling" und dem Kleinkunstförderpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Kein Wunder: Bissig, frech, poetisch und urkomisch sind die Texte, mitreißend klingt die Musik der beiden - der Virtuose am Klavier und die Multi-Instrumentalistin an der selbst gebauten Koffertrommel variieren gekonnt zwischen impulsiven Rhythmen, eingängigen Melodien und zweistimmigem Gesang.

Am Mittwoch, 28. September, startet der zweite Wettbewerbsabend um 20 Uhr mit Philipp Scharrenberg: Wir leben heute in der Glitzerwelt des organisierten Verbrauchens, unter einer von Algorithmen gestrickten Flickendecke aus Fakt und Fake. Überall - nur nicht in der Realität. Das lässt sich ändern. In einem kleinen Persönlichkeitscrash-Kurs der VHS (Vers-Humor-Schmiede) legt der preisgekrönte Kabarettist und Bühnendichter die Scheuklappen ab, um hinter den scho(e)nenden Schleier zu schauen. Mit quirliger Kreativität und sprachverspielt beweist er als Realitätstrainer, wie komisch und erfrischend es sein kann, den nackten Tatsachen ins Auge zu blicken, bis sie erröten.

Sich berlinernd um Kopf und Kragen quasseln

Gegen 21.15 Uhr kommt Alice Köfer auf die Bühne. Die Frau der Boygroup "Vocal Recall" ("Schlumpeweck"-Preisträger 2015) begibt sich erstmalig auf Solopfade. Sie weiß noch nicht, wie der Abend enden wird, doch eins ist sicher: Charmant berlinernd, wird sie sich um Kopf und Kragen quasseln. Mal versehentlich philosophisch, mal lustig sinnentleert, wird sich Alice den wirklich wichtigen Fragen des Lebens widmen: Warum gibt'es in meiner Straße fünf Burger-Restaurants? Ab wann ist Fallobst tot? Natürlich wird auch Musik erklingen - in einer Mischung aus destruktiver Liebeslyrik und Stadion-Pop im Garagenformat.

Der dritte Abend gehört zwei komischen Duos

Wettbewerbsabend Nummer drei vereint dann zwei Duos. Ab 20 Uhr sind zunächst "Zärtlichkeiten mit Freunden" zu erleben: Stefan Schramm und Christoph Walther - ein unfaires Doppel im Morgengrauen am staubigen Scheideweg von Kabarett und Rock. Auf der einen Seite hemmungslose Fußballerbeine, dort lässige Überartikulation. Genau so beschreiten die beiden Sachsen das selbst erfundene Genre des Musik-Kasperetts. Es verbindet sie spinnerte Verkleidungslust und unregelmäßiger Bartwuchs, beides noch von ganz damals her, aus der deutschen Eisdielenstadt Riesa. Auf der Bühne verschmelzen Unvereinbarkeiten wie Intelligenz und Sächsisch, Sächsisch und Charme, Blockflöten und Sexyness.

Musikgewaltig wird es ab 21.15 Uhr mit "Kaiser & Plain". Virginia Plain und David Kaiser stolpern facettenreich durch epische Gefühlswelten, Wechselbäder der Emotionen und atemberaubende Gefühlsachterbahnen. Dabei fragt sich das Duo verdutzt, ob diese mannigfaltigen Gefühle schon immer da waren - oder weshalb diese plötzlich gerade jetzt um die Ecke kommen.

Nach dem dritten Abend werden dann die drei Jurypreisträger und der Publikumsfavorit feststehen, die alle jeweils 2000 Euro erhalten sowie eine wertvolle Bronzeskulptur des "Schlumpewecks", die vom Atelier Christoph Oester gestaltet wurde. Alle Preisträger gastieren dann am Sonntag, 2. Oktober, nochmals in Herborn. Die Moderation dieses Abends übernimmt Ingo Oschmann.