Wer holt sich die Schlumpewecks?

Sie alle wollen einen Herborner "Schlumpeweck" gewinnen: Benno & Max ... Foto: Verena Krämer

HERBORN - Es ist wieder so weit: Die "KulturScheune" hat gerufen und sechs Solisten beziehungsweise Duos aus den Bereichen Kabarett, Comedy und Musik kämpfen ab Montag, 27. September, um insgesamt vier Exemplare des Herborner "Schlumpewecks".

Er ist inzwischen einer der renommiertesten deutschen Kleinkunstpreise und geht in seine 14. Runde. 2008 erstmals ausgeschrieben, hat der Wettbewerb seitdem sein geschärftes Profil durch die Auswahl der Endrundenkünstler erhalten, die die Vielfalt der Kleinkunst abbilden. Auch diesmal wieder sind sehens- und hörenswerte Künstler aus der bundesweiten Unterhaltungsszene am Start.

Muss man alles machen,

nur weil man es darf?

Zum Auftakt am Montag tritt ab 20 Uhr Florian Hacke auf. Aus dem schier unerschöpflichen Reservoir der Poetry-Slammer stammend, hat er den Sprung auf die deutschen Kleinkunstbühnen geschafft. Muss man alles auch machen, nur weil man es darf? Seine simple Antwort: "Nein."

Und während einige deswegen (mal wieder) den Untergang des Abendlandes prophezeien, hält nicht nur Hacke das schlicht für eine Frage der Empathie. Das darf Satire nämlich auch: Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel düsterem Humor bohrt er in den Wunden des Kleinbürgertums, entlarvt rechte Empörung genauso wie linke Beißreflexe und tritt den Zukunftsverweigerern verbal und mit Anlauf ins Gesicht. Noch nie war so viel sagbar wie heute. Aber die Welt ist mittlerweile einfach zu komplex für den behäbigen Altherrenhumor von vorgestern. Es lebe die Grauzone! Make Ambivalenz great again!

Ab etwa 21.15 Uhr folgt ihm William Wahl. Der Frontmann der A-cappella-Band "Basta!" ist inzwischen auch solistisch unterwegs. Dabei schüttet er nun sein komödiantisches wie melancholisches, sein heiteres, aber auch richtig sarkastisches Herz aus. Seine Stimme, ob gesungen oder gesprochen, begleitet uns mit seinem feinen Humor der kleinen Seitenhiebe bestens durch die Widersprüche des Lebens, gibt uns Leichtigkeit, auch wenn wir schlucken müssen, verleiht den bissigen Ton, wenn es alles einfach ein bisschen zu einfach durchgeht.

Die Zuhörer haben die Wahl: Wahlgesänge sind Klavierkabarett ohne K. Oder Lieblingssongs für Lebenslieber. Romantik für Realisten. Das große Kino im ganz Kleinen. Kabarett ganz ohne Staub. Oder doch ganz anders. Und am Ende - mag man ihn gar nicht mehr von der Bühne lassen.

Weiter geht's am Mittwoch, 29. September, ab 20 Uhr mit Sandra da Vina. Humor, zwei, drei Probleme mit sich und der Welt und die richtigen Worte, um davon zu erzählen. Ihr neues Programm ist eine Antwort auf Fragen, die sich alle und keiner oft nicht gestellt haben: Wie benutzt man eine S-Bahn richtig? Wovor hatten Dinosaurier Angst? Wie viel Kichern ergibt einmal Lachen? Und wie bleibt man in dieser Welt optimistisch?

Da Vina legt den Finger in die Wunde. Und zieht ihn direkt wieder raus, weil das ziemlich unhygienisch ist. In ihren Geschichten geht es ums Durchhalten in einer Zeit, die verwirrt. Es geht um bezahlbaren Wohnraum, leere Rentenkassen und Alpakas. Brüllend komisch, poetisch leise, verwirrend genial.

Bereitmachen für den

"Tag des jüngsten Gesichts"

Circa ab 21.15 Uhr folgt ihr dann Bernard Paschke. Er ist mit Jahrgang 2000 einer der jüngsten Kabarettisten Deutschlands und Mitglied im Ensemble der renommierten "Leipziger Pfeffermühle". Für ihn muss man sich bereitmachen für den "Tag des jüngsten Gesichts". Der Junge von der Kinderschokolade steht auf der Bühne und verkündet die Wahrheit. Klima, Kirche, Kramp-Karrenbauer. Flüchtlinge, Fleischverbot, Facebook. Ungleichheit, Umwelt, Uckermark bis Usbekistan.

Bernard Paschke kommentiert das Weltgeschehen aus einem jugendlichen Blickwinkel und erklärt nichts weniger als dieses Jahrtausend. Was sollte er auch sonst tun - er kennt ja kein anderes.

Tag drei des Wettbewerbs beginnt am Freitag, 1. Oktober, mit dem Duo Fischer & Jung. Ab 20 Uhr stehen sie auf der Bühne. Zusammen haben Fischer & Jung acht Kinder von fünf Frauen mit dem entsprechenden Anhang. Patchwork ist das neue Rauchen: Man kriegt kaum Luft, man ist nah am Herzinfarkt, und der Gilb setzt sich auf die Seele.

Die Hauptaufgabe der Familie ist es: die Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Die Tochter mault, wenn du mit dem SUV zu "Fridays for Future" fährst und anschließend zu Fuß zum "Black Friday" gehst. Die Mutter kann Siri nicht leiden, die Oma jammert, weil du beim Wintermäntelvakuumieren versehentlich den Kater mit eingeschweißt hast, und der Opa ist zu Fuß auf der A 2 unterwegs. Nur in einer Frage ist die Familie sich einig: Lieber im Leben verheddern, als Küken zu schreddern.

Sie wissen auf der Bühne

nie, was als Nächstes passiert

Die beiden Schauspieler Guido Fischer (bekannt als "Caveman"-Darsteller) und Björn Jung (unter anderem bei Danni Lowinski) wissen auf der Bühne nie genau, was als Nächstes passiert.

Den Abschluss des Wettbewerbs bildet ab etwa 21.15 Uhr das Duo Benno & Max. Ob mit ihren einzigartigen, millionenfach geklickten Videos auf Instagram und TikTok oder mit ihrem Podcast "Spätzle mit Currywurst" auf Spotify - sie begeistern on- wie offline tausende Follower und Fans jeden Alters.

In "Challenge accepted" bringen sie ihre größten viralen Hits auf die Bühne. Dabei entsteht eine moderne Cross-over-Liveshow aus Stand-up-Comedy, Game Challenges, Akrobatik und ihren ganz eigenen Skills, welche die beiden preisgekrönten Weltrekordhalter und Diabolo-Weltmeister aus Berlin spektakulär und humorvoll präsentieren - Challenge accepted!

Neue "Schlumpewecks" von Christoph Oester entworfen

Wie immer werden drei Jurypreise und ein Publikumspreis verliehen. Alle sind mit jeweils 2000 Euro dotiert. Sie wechseln den Besitzer während der Preisverleihung am Sonntag, 3. Oktober, bei der es ab 20 Uhr neue, vom Uckersdorfer Bildhauer Christoph Oester gestaltete Siegertrophäen gibt. Die Preisträger sind an diesem Abend anwesend und zeigen Ausschnitte aus ihrem Programm. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Andy Ost.