Wessen Auto wurde in Herborn beschädigt?

Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Gegen 11.05 Uhr am Dienstag ist ein Mann mit einem weißen VW Golf in Herborn von der Schloßstraße nach rechts in die Hauptstraße abgebogen. Wegen wegen eines anderen Fahrzeugs musste er nach rechts ausweichen, wobei sein Auto einen dort geparkten Pkw streifte. Der Unfallverursacher fuhr weiter, meldete sich aber später bei der Polizei. Bis eine Streife sich den Unfallort anschauen konnte, war der mutmaßlich beschädigte Wagen aber bereits verschwunden. Der Unfallverursacher kann keine weiteren Angaben zu dem geparkten Fahrzeug machen. Die Ermittler bitten den Besitzer des Wagens, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 bei ihnen zu melden.