Samstag, 28.03.2020 - 05:30
4 min
Wie Corona den Alltag der Feuerwehr Herborn verändert
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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RETTUNGSDIENST NUTZT FEUERWEHRHAUS
Die Stadt Herborn überlässt dem Rettungsdienst bis auf Weiteres das leerstehende Feuerwehrgerätehaus in HörbachSo soll der Infektionsschutz der Einsatzkräfte am Standort der Rettungswache in Zeiten der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden.
Der Schritt soll gewährleisten, dass sich die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Schichtdienst nicht begegnen - was das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus verringern soll. Ab sofort findet der Rettungsdienst deshalb in der Littau und in Hörbach statt.
Am ehemaligen Standort der Freiwilligen Feuerwehr in der Schulstraße ist nun täglich von 7 bis 22 Uhr ein Team des Rettungsdienstes mit Rettungswagen stationiert.
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