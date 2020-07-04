Wie die Zukunft der Kitas in Herborn aussieht

Eines der großen Zukunftsthemen für die Kommunalpolitik: die Kindertagesstätten in Herborn. Foto: Monika Skolimowska/dpa
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IST EINE ZENTRALE VERPFLEGUNG SINNVOLL?
In
fünf der Herborner Kitas erfolgt die Verpflegung durch eine eigene Küche mit FrischkostEine weitere, die katholische Kita, möchte ebenfalls darauf umsteigen.
"Frischkost mit einer eigenen Küche ist
Bestandteil eines pädagogischen Konzeptes", betonte Claudio Brütting vom "Haus der Jugend", der Cornelia Glade-Wolter, die Leiterin des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie, am Donnerstag vertrat. Er verwies auch auf das von den Kitas und den Trägern erstellte "Qualitätshandbuch", in dem dieser Ansatz verankert ist. Dieses pädagogische Konzept sei ebenso wie eine gute Speisenqualität ein Standortfaktor für die Stadt.
Zuletzt hatten Teile der Politik auch laut über eine
zentrale Verpflegung der Kitas nachgedacht. Dieser "wichtige Teil des Kindergarten-Alltags" könne so nicht mehr stattfinden, sagte Brütting. Dazu seien Investitionen in Küchen auch bei einem zentralen Konzept nötig. Die Logistik für die Verteilung des Essens sei ebenfalls aufwändig und teuer
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