Wie fahrradfreundlich ist Herborn inzwischen?

Mit dem Fahrrad in Herborn unterwegs sein: Wie gut das geht, das möchten ADFC und Verwaltung wissen.? Archivfoto: Jürgen Brieger

HERBORN - Ab sofort können Radfahrer wieder das "Fahrradklima" in Herborn bewerten. Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) ruft die Bürger auf, bis Ende November an der Abstimmung auf der Internetseite des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs teilzunehmen.

"Wir wollen einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle Einwohnerinnen der Stadt Herborn profitieren. Dabei setzen wir auch auf das Fahrrad", erklärt sie. Die Stadt habe abschließbare Ladeboxen für Fahrräder und E-Bikes am Bahnhof, viele neue Anlehnbügel in der Innenstadt aufgestellt und neue Straßenmarkierungen angebracht. Außerdem seien durch das Öffnen von Einbahnstraßen für Radfahrer neue Wege in der Stadt geschaffen worden. Gleiches sei in den Stadtteilen geplant.

Um weitere Veränderungen zusammen mit dem ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten Oliver Hagner anzustoßen, brauche die Verwaltung Rückmeldungen von den Bürgern, so Gronau. Sie wüssten am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein.

Die Umfrage ist im Internet auf www.fahrradklima-test.de zu finden. Wer Anregungen für den Radverkehr in Herborn hat, könne diese zusätzlich an Oliver Hagner per E-Mail an die Adresse radverkehr@herborn. de senden.