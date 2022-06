1 min

Wie geht es mit den Windpark-Plänen in Seelbach weiter?

Am Freitag steht in dem Herborner Stadtteil eine Ortsbeiratssitzung an, die zugleich Infoveranstaltung ist. Soll die Stadt Flächen für Windenergieanlagen verpachten?

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg