Wie Herborn "essbar" werden soll

Auch wenn die Idee nicht völlig neu ist: Andernach war 2009 einer der ersten Orte in Deutschland, in dem das Projekt "Essbare Stadt" koordiniert an den Start ging. Dafür gab es mehrere Preise. Medienberichte bescherten der Stadt bundesweit viel Aufmerksamkeit. In den Folgejahren schlossen sich immer mehr Kommunen und Städten der Idee an.

Ziel sei es, "die städtischen Grünflächen wieder erlebbarer zu machen", heißt es auf dem Online-Auftritt der Stadt. "Hierbei soll das städtische Grün nicht nur für die Augen, sondern auch durch Duft und Geschmack erlebbar gestaltet werden."