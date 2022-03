Wie Herborns Partnerstadt Geflüchteten aus der Ukraine hilft

Die Partnerschaft zwischen Herborn und Ilawa drückt sich aktuell (auch) in einer Spendenaktion aus. Das Johanneum-Gymnasium organisiert sie mit einer Partnerschule in der polnischen Stadt - die Stadtverwaltung unterstützt die Aktion. Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) rief im Parlament zur Beteiligung auf.

Zunächst geht es um Geldspenden, die derzeit in Ilawa vor allem für die Unterbringung, Medikamente und medizinische Geräte benötigt werden, heißt es in einem Brief an die Schulgemeinde.

Weitere Infos zum Spendenkonto gibt es auf den Homepages der Stadt auf www.herborn.de und des Johanneum-Gymnasiums auf www.johanneum-

herborn.de.