"Wie nach einem Bombenangriff": Der Nazi-Überfall in Burg

So sieht der Ort des Geschehens heute aus: Im Ortszentrum von Burg betrieb Adolf Kunz einst seine Gastwirtschaft. 1932 griffen Nazis der SA und SS das Gebäude an und verletzten den Gewerkschafter schwer. Heute ist dort das griechische Restaurant "Burger Eck" beheimatet. An Kunz soll bald eine Gedenktafel erinnern. Foto: Katrin Weber

HERBORN-BURG - Es war ein Sonntag, als die Pflastersteine flogen. "Die Haustür lag so quer da, die Fenster waren alle zerschlagen, die Lampen waren alle kaputt, die Biergläser flogen nur so über die Theke raus." Mit diesen Worten erinnerte sich Zeitzeugin Henriette Bretthauer 51 Jahre später an jenen 17. Juli 1932.

Sechs Monate vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten tobte im Deutschland der Weimarer Republik der Wahlkampf - wortwörtlich. Der Sommer war von Brutalität auf den Straßen geprägt. 100 Menschen starben, über 1100 wurden verletzt. Die Gewalt machte auch vor dem Dillgebiet nicht Halt. Zwei Wochen vor der Reichstagswahl überfielen Nazis die Gaststätte "Burger Eck" des Gewerkschafters Adolf Kunz. Was geschah an jenem Tag?

Adolf Kunz war alles andere als ein zufälliges Ziel der Täter. Geboren wurde er 1876 in Eibelshausen. Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs der gelernte Brauereiarbeiter zu einer der Größen der Gewerkschaftsbewegung in Mittelhessen heran. Außerdem wurde er einer der bekanntesten Vertreter der heimischen SPD.

Ab 1921 war Kunz Gewerkschaftssekretär des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes (DMV), einer Vorgänger-Organisation der IG Metall. Immer wieder trat der Burger, der schon seit den 1890er-Jahren Gewerkschafter war, vor Tausenden Demonstranten als Redner auf - oder stellte sich im Kreistag hinter streikende Arbeiter. Als ein prominentes Gesicht der politischen Linken an der Dill dürfte er bei Nationalsozialisten besonders verhasst gewesen sein.

GEDENKVERANSTALTUNG AM SONNTAG 90 Jahre nach dem brutalen Überfall auf die Familie und die Gaststätte von Adolf Kunz erinnert die IG Metall an den 17. Juli 1932 sowie das Leben und Wirken des GewerkschaftssekretärsDie Veranstaltung in Burg steht unter dem Motto "Bei uns doch nicht?". Treffpunkt ist am Sonntag, 17. Juli, um 10 Uhr am Dorfplatz in der Burger Hauptstraße. Dann soll auch eine Gedenktafel präsentiert werden. Sprechen werden Landrat Wolfgang Schuster, Jan Moritz Böcher (Awo Lahn-Dill), Andrea Theiß (IG Metall Herborn) sowie Historiker Holger Gorr, der zu dem Überfall recherhiert hat. Anmeldung per E-Mail an andrea.theiss@igmetall.de. In Gorrs Buch "Verdammte Geduld - Dokumente zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Dillgebiet und Umgebung" (1997) ist der Erinnerungsbericht der Zeitzeugin Henriette Bretthauer (1983) abgedruckt. Zudem berichten zeitgenössische Artikel des Herborner Tageblatts von dem Tag und der Gerichtsverhandlung.

Rund 15 Kilometer liegen zwischen dem heutigen Herborner Stadtteil Burg und dem Heisterberger Weiher. Dort hielten die SS und die SA, der Schlägertrupp der NSDAP, eine Kundgebung ab. Im Anschluss machten sich Teilnehmer mit einem Lastwagen auf den Weg. Bei Herborn hielten sie an der damaligen Nudelfabrik und sammelten Pflastersteine ein. Dann ging es weiter zu einem Stammlokal nach Burg - direkt gegenüber der Kunz'schen Gaststätte. 32 Männer versammelten sich - und warteten nicht lange.

"Sie hielten und provozierten sofort. 'Komm raus du roter Bluthund, du rotes Schwein' und all diese Ausdrücke fielen", blickte Henriette Bretthauer später zurück. Als der Gewerkschafter vor die Tür stand, warfen die Nazis die ersten Steine. Zehn Männer stürzten sich auf den damals 56-Jährigen und verletzten ihn so schwer am Kopf, dass er ein halbes Jahr arbeitsunfähig war.

Vor Gericht gab Kunz an, er habe vor dem Überfall von der Straße aus Rufe gehört. Die Männer hätten ihm gedroht und gesagt: "Komm' nur raus, du wirst heute noch erledigt. Sonst kommen wir rein und räuchern dir die Bude aus."

1933 kommt der SPD-Mann in Wetzlar in"Schutzhaft"

Auch Kunz' Sohn und seine Frau wurden angegriffen - ein SA-Mann biss Auguste Kunz in den Arm. "Der Arzt sagte, so etwas hätte er in seiner ganzen Praxis noch nicht gehabt", heißt es in dem Erinnerungsbericht, der ebenfalls festhält: "In der Wirtschaft hat es ausgesehen wie nach einem Bombenangriff." Eine Stunde randalierten die Nazis, die auch mit Musik und in Dreierreihen vor dem Rathaus aufliefen. Im September 1932 standen einige der SA- und SS-Männer vor dem Wetzlarer Schöffengericht. Das verurteilte neun Männer zu Haftstrafen von drei Monaten bis zu eineinhalb Jahren. Allerdings wurden sie schon zum Jahresende aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen.

Die Nationalsozialisten waren noch lange nicht mit Adolf Kunz fertig. Die Recherchen von Holger Gorr zeigen, wie es dem Sozialdemokraten in den Folgejahren erging: Am 31. März 1933 wurde er in "Schutzhaft" genommen und ins Polizeigefängnis in Wetzlar eingesperrt. In dieser Zeit erlitt er eine Herzerkrankung.

Fünf Wochen später wurde der Burger entlassen - fortan durfte er sich aber nicht mehr im Dillkreis aufhalten. Außerdem wurde er gezwungen, den Pachtvertrag der Gaststätte zu beenden, und zog mit seiner Frau Auguste nach Frankfurt, wo er überwacht wurde. Drei Jahre lang war Kunz arbeitslos. Von 1940 bis 1944 war er wieder in seinem alten Job als Brauereiarbeiter tätig. Danach kehrte der 68-Jährige in seine Heimat Eibelshausen zurück, wurde aber zeitweise verhaftet. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus lebte der Gewerkschafter noch 15 Jahre - und blieb keineswegs untätig, sondern knüpfte an die Zeit vor 1933 an. Schon im Juni 1945 zählte er zu den Gründern des Allgemeinen Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Nach 1945 als Bürgermeister in Eibelshausen gewirkt

"Das Ziel unserer Arbeit soll darin bestehen, Vertrauen zu gewinnen, damit wir den Schaffenden in aller Welt die Bruderhand wieder reichen können", hieß es in der Dill-Zeitung. "Nach zwölf Jahren der Unterdrückung" handele es sich um die erste Organisation "in unserer näheren Heimat".

Kunz übernahm sofort Verantwortung, war Geschäftsführer der Verwaltungsstelle in Herborn sowie Delegierter für die Gründung einer landesweiten Organisation und leitete eine Betriebsräte-Konferenz. Am Jahresende rief er die SPD-Ortsgruppe in Burg mit ins Leben. Außerdem war er von 1946 bis 1948 als ehrenamtlicher Bürgermeister in Eibelshausen tätig - ebenso in der IG Metall. Sechs Jahre nach Kriegsende erhielt er als erster Bürger des Dillkreises das Bundesverdienstkreuz am Bande. Adolf Kunz starb im Alter von 83 Jahren in Frankfurt am Main.