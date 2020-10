Wie steht es um Herborns Wälder?

Grüne Lunge: Herborns Umweltausschuss beschäftigt sich mit dem Zustand des Stadtwalds. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

HERBORN - Politik an der frischen Luft: Es gibt in diesen Tagen wohl kaum einen geeigneteren Ort, an dem ein politisches Gremium tagen könnte. Für den Umweltausschuss der Herborner Stadtverordnetenversammlung steht am Dienstag eine Waldbegehung an.

Fast täglich treffen sich die Herborner Ausschüsse in der nächsten Woche. Alle tagen - wie in den vergangenen Monaten - im Bürgerhaus in Merkenbach. In dem weitläufigen Saal lassen sich die Hygienevorschriften gut umsetzen.

Den Anfang macht der Ausschuss für Soziales, Partnerschaft, Jugend und Kultur am Montag, 26. Oktober, um 18.15 Uhr. Dann rücken der Bolzplatz für die Kernstadt, die Kindertagesstätte Mozartstraße und Herborns Städtepartnerschaften in den Fokus.

Weiter geht es am Dienstag, 27. Oktober, ab 17 Uhr - und zwar draußen. Im Mittelpunkt des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Energie steht der aktuelle Waldzustandsbericht des Forstamtes. Deshalb trifft sich das Gremium zunächst am Steinringsberg oberhalb von Hörbach, um sich ein Bild vom Stadtwald zu machen. Im Anschluss wird die Sitzung gegen 19 Uhr in Merkenbach fortgesetzt. Unter anderem sprechen die Lokalpolitiker über den Umweltpreis und einen Antrag der Grünen-Fraktion, die prüfen lassen möchte, wie eine Versiegelung von Vorgärten verhindert werden kann.

Vorgehensweise zum Haushalt 2021 besprechen

Am Mittwoch, 28. Oktober, kommt der Ausschuss für Bauen und Verkehr zusammen und beschäftigt sich unter anderem mit der Kita Mozartstraße und einer Änderung des Bebauungsplans "In der Bornwiese" in Seelbach.

Den Abschluss macht am Donnerstag, 29. Oktober, der Haupt- und Finanzausschuss, der einen Sperrvermerk zur Kita Mozartstraße im Haushalt aufheben könnte. Auf der Tagesordnung stehen außerdem ein Bericht über die aktuelle Corona-Situation und die finanziellen Auswirkungen für Herborn sowie die Straßenbeiträge. Außerdem werden die Ausschussmitglieder über die Vorgehensweise zum Haushaltsplan für 2021 sprechen.