Wildgehege Herborn: Förderverein will Gutachter einschalten

Wie geht es mit dem Förderverein des Wildgeheges weiter? In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Vorstand - hier (v.l.) André Blank, Manuela Wind und Christian Stuhl - die Szenarien aufgezeigt. Foto: Katrin Weber

HERBORN - Noch ist nicht klar, ob der Förderverein Wildgehege Herborn weitermacht, sollte das Gelände tatsächlich verkleinert werden. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag ist jedoch eine Tendenz deutlich geworden: Viele würden nicht mehr mitarbeiten.

Bei dem Treffen am Fachwerkhaus im Wildgehege machten die 26 anwesenden Mitglieder klar, dass sie mehr Engagement von der Stadt erwarten. Mit dem nun vorgelegten Entwurf sind sie nicht einverstanden. Die Verwaltung gehe den Weg des geringesten Widerstands. Nach dem Entwurf beschränke sich das Wildgehege nur noch auf die Wiese der Rotwildanlage. Wald wäre nicht mehr inbegriffen. Aktuell ist das Wildgehege 23 Hektar groß.

Die Pläne beruhten auf dem, was die Obere und die Untere Naturschutzbehörde und die Forstbehörde gesagt hätten, erläuterte der Vorsitzende Christian Stuhl den Hintergrund. Es handele sich um einen sogenannten Erholungswald, und in einem solchen sei es nicht gestattet, Tiere zu halten. In einem Plan aus dem Jahr 1972 sei das Gebiet als Erholungswald deklariert worden. Damals bestanden schon Teile des Wildgeheges. In der Versammlung forderten Mitglieder des Fördervereins, dass die Verwaltung Wege finden müssen, die vielleicht nicht einfach seien. "Nur" den Behörden und deren Hinweisen zu folgen, sei zu einfach. Man könne das Gebiet doch bestimmt umwidmen, "wenn man das will", hieß es am Donnerstag.

Der Förderverein will Gutachter einschalten, kündigte Stuhl an: "Sie sollen uns Möglichkeiten aufzeigen, die die Stadt uns bisher nicht aufgezeigt hat."

Die Stellungnahme des Fördervereins zu dem Entwurf wird im Rathaus bis zum 15. August erwartet. Darin fordert er unter anderem den Erhalt des Esel- und des Rotwildgeheges am bisherigen Standort, ein neues Ziegengehege und auf jeden Fall Wildtiere in der Anlage.

