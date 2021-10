Wilhelm von Oranien - hier als Statue zur Füßen des Wilhelmsturms in Dillenburg - gilt als Befreier der Niederlande. Archivfoto: Katrin Weber

HERBORN - Der Herborner Geschichtsverein lädt für Donnerstag, 14. Oktober zu einem kostenfreien Vortrag ein. Das Thema: "Wilhelm von Oranien - Freiheitsheld oder Terrorist?" Reinhard van Vugt spricht dazu ab 19 Uhr in der "KulturScheune". Den Schwerpunkt legt er auf politisch-strukturelle und wirtschaftliche Entwicklungen, die im 16. Jahrhundert zur Unabhängigkeit der Niederlande führten. Für den Vortrag gilt 2G: Nur gegen Covid-19 Geimpfte und davon Genesene haben Zutritt. Besucher müssen einen Nachweis und ihren Personalausweis vorlegen. Eine Anmeldung unter Telefon 0 27 72-57 38 10 (Anrufbeantworter Museum Hohe Schule) oder per E-Mail an geschichtsverein_herborn_ev @gmx.de ist erwünscht.