Windpark bei Seelbach: "Die Vorteile überwiegen"

Ein möglicher Blick auf einen Teil des Windparks: Diese Fotomontage wurde während der Infoveranstaltung in Seelbach gezeigt. Die Aufnahme entstand an der Brücke über der Aar/Bundesstraße 255. Fotomontage: Lahn-Dill-Bergland Energie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Es ist ein Meilenstein für das Projekt - auch wenn damit noch lange nicht feststeht, ob es Realität wird: Herborns Stadtverordnete haben fast einstimmig den Weg für einen möglichen Windpark bei Seelbach geebnet.

Das Parlament gab der Verwaltung das "Okay", Flächen auf dem Wasenberg an die Lahn-Dill-Bergland-Energie GmbH (LDBE) zu verpachten. Diese plant, dort vier bis fünf Windräder zu errichten. Allerdings ist das Verfahren langwierig: Bis feststeht, ob das Projekt realisiert werden kann, müssen zahlreiche Aspekte geprüft werden - unter anderem zum Schall, Schattenwurf und Wind oder zur Umweltverträglichkeit. LDBE-Geschäftsführer Fatih Erden hatte kürzlich geschätzt, dass die Windräder 2026 in Betrieb gehen könnten, wenn alles optimal laufe.

"Wir sind mitten in der Energiewende und brauchen mehr regenerative Energien." Jörg Menger (SPD)

Im Vorfeld waren die Pläne im Umweltausschuss und im Ortsbeirat präsentiert worden. Alle drei Redner, die sich am Donnerstag im Parlament zu Wort meldeten, waren Seelbacher. Den Anfang machte Sozialdemokrat Jörg Menger, der die Koalition aus SPD, CDU und Grünen vertrat, und sagte: "Für uns überwiegen ganz klar die Vorteile." Das seien vor allem zwei Punkte: die Finanzen und der Beitrag zum Thema Energie. "Wir sind bereits mitten in der Energiewende und brauchen mehr regenerative Energien." Er erinnerte daran, dass man mit fünf Windrädern jährlich 65 Millionen Kilowattstunden Energie einspeisen könne - was 18 500 Haushalte versorge. Außerdem betonte Menger: "Die Wertschöpfung bleibt zum großen Teil - in unserem schönen Herborn und der Region." Zudem profitiere die Stadt finanziell enorm.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Zurück ins Jahr 1955: Was steckt in Herborner Zeitkapsel?

Erden hatte jüngst vorgerechnet, es seien jährliche Pachteinnahmen von 250 000 bis 300 000 Euro zu erwarten. Der Pachtzins liegt bei sechs Prozent des Nettostromerlöses, mindestens aber 35 000 Euro pro Jahr und Anlage.

Dazu kommen 65 000 Euro aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Stadt kann sich mit bis zu 24 Prozent an einer Projektgesellschaft beteiligen, die für weitere Einnahmen sorgt. Da der Sitz in Herborn wäre, steht eine sechsstellige Gewerbesteuer im Raum.

Auch aus der Opposition kamen Signale für das Windpark-Projekt: Marcel Becker, Vorsitzender der FDP/SGH, sprach von "positiven Effekten" für Herborn.

"Ausgleichsmaßnahmen hätten wir gerne in Seelbach. Nicht ein paar Hektar Wald irgendwo im Taunus." Christian Görzel (FWG)

Er merkte aber an: "Die Windräder wird man sehen. Man muss schon ordentlich Dioptrien haben, damit das nicht so ist." Becker sprach - genau wie Koalitions-Vertreter Menger - noch ein anderes Thema an: Auf Flächen von Hessen Forst, die sich weiter östlich befinden, könnten fünf oder sechs zusätzliche Windräder entstehen. "Wir sollten - soweit das möglich ist - versuchen, dort Einfluss zu nehmen, um das in unserem Sinne positiv zu gestalten", forderte der Liberale.

Christian Görzel (FWG), der Ortsvorsteher in Seelbach ist, sagte, er habe etwas Sorge vor der Größe der Anlagen. Alle anderen Bedenken hätten sich "schon nach kurzer Recherche relativiert". Im Ortsbeirat gebe es Kritiker, Befürworter und solche, die dazwischen stehen - so sehe auch das Statement aus. Man erwarte, dass Seelbacher "etwas davon haben". "Ausgleichsmaßnahmen hätten wir gerne in Seelbach. Nicht ein paar Hektar Wald irgendwo im Taunus."

Kritik äußerten die Redner an der Kommunikation rund um die Windpark-Pläne. SPD-Mann Menger sagte: "Anscheinend gibt es hier niemanden, der mal aufsteht, das Projekt erläutert und sagt: Dieses Projekt ist wichtig für Herborn und unsere Zukunft." Ähnlich sei das im Fall anderer Vorhaben - etwa bei der Bebauung im Hinterthal oder der Diskussion um einen verkehrsfreien Kornmarkt. Der Stadtverordnete richtete sich an Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) und forderte sie auf, "für mehr Information und Transparenz zu sorgen". FWG-Vertreter Görzel ergänzte, ein Thema wie der Windpark müsse "besser verkauft" werden, "um die Leute mitzunehmen".

Am Ende sprachen sich nahezu alle Stadtverordneten für die Verpachtung der Flächen aus - bei je einer Enthaltung und Nein-Stimme.

Lesen Sie auch: Wölfe erobern Gebiete langsam zurück - auch in Mittelhessen