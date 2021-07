Wir verlosen Karten für die Heinz-Erhard-Show in Herborn

Unternehmen eben nicht den selbstmörderischen Versuch, das große Vorbild nachahmen zu wollen (v.l.): Volkmar Staub, Frank Sauer und Günter Fortmeier gastieren am Donnerstag mit ihrer Heinz-Erhard-Show in der Herborner Au. Foto: Felix Groteloh

HERBORN - Heinz Erhardt war und ist der Urvater deutscher Comedy, der Spaßmacher des Wirtschaftswunders, unerreichte Ulknudel und Scherzmaultasche, der ungekrönte Kalauerkaiser. Am Donnerstag, 8. Juli, erfährt er ab 20 Uhr beim Herborner "KulturzAUber" eine verdiente Würdigung. Wir verlosen zwei Freikarten für den unterhaltsamen Abend.

Der Schatten- und Handtheatervirtuose Günter Fortmeier sowie die Kabarettisten Frank Sauer und Volkmar Staub lassen ihn in ihrer Heinz-Erhardt-Show hoch- und seine Texte, Lieder und Sketche neu aufleben - ohne den selbstmörderischen Versuch zu wagen, ihn nachzuahmen.

Jeder auf seine eigene künstlerische Art, kneten sie die Gedichte, bis sie quietschen, sie knödeln, mimen, hiphoppen, zitieren und rezitieren, was das Zeug hält. Und das Zeug hält! Selbst stocknüchtern hat man auch heute noch bei Erhardts zeitlosen Sketchen und poetischen Mach- und Lachwerken das Gefühl, als habe man schon etliche Korn in der Kimme.

Wenn Sie Eintrittskarten für das Konzert gewinnen möchten, rufen Sie am Mittwoch, 7. Juli, um 8 Uhr unter 0 27 71- 87 44 01 in unserer Dillenburger Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei Tickets.

Danach wird die Leitung geschlossen. Gegen Vorlage des Personalausweises kann der Gewinner die Karten an der Abendkasse abholen.

Wer auf Nummer sicher gehen will: Karten für diesen zeitlos guten Abend gibt es für 24 Euro im Vorverkauf unter anderem in Herborn bei Optik Tafelski und im Reisebüro Herborn, in Dillenburg in der "Musicbox" sowie im Internet unter der Adresse www.kusch-herborn.de.