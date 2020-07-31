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Freitag, 31.07.2020 - 17:30
3 min

Wo ist in Herborn Platz für Obdachlose?

Die Stadt muss eine Notunterkunft für Menschen ohne Wohnsitz bereitstellen. Geplant ist das im sieben Kilometer von der Kernstadt entfernten Schönbach. Der Ortsbeirat kritisiert das.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Baulich in schlechtem Zustand: Dieses Gebäude in Seelbach ist die bisherige Notunterkunft für Obdachlose im Raum Herborn. Sie soll verkauft werden. Foto: Christian Hoge

Baulich in schlechtem Zustand: Dieses Gebäude in Seelbach ist die bisherige Notunterkunft für Obdachlose im Raum Herborn. Sie soll verkauft werden. Foto: Christian Hoge

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Baulich in schlechtem Zustand: Dieses Gebäude in Seelbach ist die bisherige Notunterkunft für Obdachlose im Raum Herborn. Sie soll verkauft werden. Foto: Christian Hoge

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Das sagt Schönbachs Ortsvorsteher Thomas Fischer (SPD): "Natürlich möchten wir den Betroffenen helfen. Aber ist das hier für die Menschen wirklich zweckmäßig?" Archivfoto: SPD Herborn

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