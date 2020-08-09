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Sonntag, 09.08.2020 - 19:01
2 min

Wohnmobile sind in der Region unverändert gefragt

Vermieter haben nach einem flauen ersten Halbjahr wieder zahlreichen Besuch von Urlaubswilligen. August läuft gut, im September nach den Ferien lässt das Interesse gewöhnlich nach.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Die Corona-Krise hat so manche Urlaubspläne durcheinandergebracht. Statt Pauschalurlaub am Strand zu machen, mieten in diesem Jahr viele Menschen ein Wohnmobil - für manche ein Abenteuer. Nach einem 100-prozentigen Geschäftseinbruch von März bis Mai und zahlreichen Stornierungen im Juni ist das Geschäft bei den heimischen Anbietern wieder auf dem alten Niveau angelangt. Von einem Boom reden die Vermieter jedoch nicht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Corona-Krise hat so manche Urlaubspläne durcheinandergebracht. Statt Pauschalurlaub am Strand zu machen, mieten in diesem Jahr viele Menschen ein Wohnmobil - für manche ein Abenteuer. Nach einem 100-prozentigen Geschäftseinbruch von März bis Mai und zahlreichen Stornierungen im Juni ist das Geschäft bei den heimischen Anbietern wieder auf dem alten Niveau angelangt. Von einem Boom reden die Vermieter jedoch nicht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

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Herborn Ort Hessen Lahn-dill-kreis Herborn,-stadt Region Ticker Ticker-mh
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