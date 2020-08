Wohnmobile sind in der Region unverändert gefragt

Die Corona-Krise hat so manche Urlaubspläne durcheinandergebracht. Statt Pauschalurlaub am Strand zu machen, mieten in diesem Jahr viele Menschen ein Wohnmobil - für manche ein Abenteuer. Nach einem 100-prozentigen Geschäftseinbruch von März bis Mai und zahlreichen Stornierungen im Juni ist das Geschäft bei den heimischen Anbietern wieder auf dem alten Niveau angelangt. Von einem Boom reden die Vermieter jedoch nicht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa