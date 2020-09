Wohnpark am Gutshof macht Fortschritte

So sieht er derzeit aus der Luft aus: der Wohnpark am Gutshof in Herborn. Im Oktober 2021 soll der Komplex fertig sein. Foto: Sparkasse Dillenburg

Herborn. Wer dort vorbeikommt, kann den Baufortschritt seit knapp einem Jahr beobachten: Bald bilden drei Mehrfamilienhäuser im Herborner Südwesten den "Wohnpark Gutshof". Die 39 Wohnungen sollen im Oktober 2021 bezugsfertig sein. Am Freitag stand nun aber erst einmal das Richtfest auf dem Programm.

Die Zimmermannstradition ging zunächst am Nachmittag in kleiner Runde über die Bühne. Am Abend kamen dann die Käufer in einem feierlichen Rahmen zusammen - und durften die drei Gebäude schon einmal von innen begutachten. Dabei stellten die Hygienevorkehrungen in Zeiten von Corona die Organisatoren vor besondere Herausforderungen: Die 102 Gäste mussten während der gesamten Veranstaltung Masken tragen, dazu galten Mindestabstände. Führungen im Gebäude gab es zwar - aber nur in Kleingruppen.

"Vor zwei Jahren ist dieses Projekt entstanden", blickte Architekt Stefan Drescher zurück. Der Startschuss für die Bauarbeiten am Gutshof fiel vor rund einem Jahr. Verantwortlich für den Bau ist das Unternehmen Willi Lauber, Investor ist Bernd Michael Müller. Der hatte schon vor einem Jahr bei der Vorstellung des Projektes betont: "Wir erkennen den Bedarf, dass es besonders zahlreiche ältere Menschen in die Städte und Mittelzentren zieht. Auch in Herborn ist die Nachfrage nach Wohnraum groß."

Die 39 Wohnungen verteilen sich auf drei Mehrfamilienhäuser - zweimal 14 und einmal elf. Sie sind zwischen 64 und 135 Quadratmeternb groß und barrierefrei. Jede Wohnung soll über eine Terrasse oder einen Balkon verfügen. Es soll möglich sein, den eigenen Parkplatz mit einer Ladestation für Elektroautos einzurichten.

Ein Blockheizkraftwerk wird die gesamte Anlage sowohl mit Strom als auch mit Wärme versorgen. Die Stadtwerke Herborn um Geschäftsführer Jürgen Bepperling haben in Zusammenarbeit mit der Firma Horst Zienert ein nachhaltiges Energiekonzept entwickelt, das im Rahmen des Richtfests vorgestellt wurde. Um den Verkauf der Wohnungen kümmert sich das Immobiliencenter Herborn der Sparkasse Dillenburg. Wie am Dienstagabend zu hören war, sind die Apartments gefragt - von 39 sind bereits 36 vergeben.

Mit dem Bau des neuen Wohnparks am Gutshof entwickelt sich der Herborner Südwesten weiter. In unmittelbarer Nähe der drei Gebäude befinden sich unter anderem das Fachmarktzentrum und die KulturScheune. Auf Teilen des Gutshof-Geländes entstand seit 2005 der Gewerbepark "Untere Au" im Gutshof selbst die Brauerei und das Hotel.