"Wortfront" in Herborn: Immer ist Zeit für zarten Schmelz

Herborn (red). Sie sind Freunde des Hauses und Gewinner des Herborner Kleinkunstpreises "Schlumpeweck" von: Jetzt dürfen sich Musikfreunde auf einen weiteren Auftritt von "Wortfront" in der "KulturScheune" freuen. Das Duo gastiert dort am 24. Oktober (Samstag) ab 20 Uhr.

Sandra Kreislers und Roger Steins neues Programm voller satter Lieder und Texte heißt "Glück". Es stellt die "Generation konfliktfrei" in Frage und gibt eine ebenso einfache wie schwierig zu erreichende Antwort als Lösung: Glück.

Die Liedtexte von "Wortfront" sind witzig, treffend und zugleich tiefsinnig und hintergründig. Bunte Gedanken über den Zustand unserer "Vielleicht-Gesellschaft" werden hochgeworfen und aufgefangen von Sandra Kreislers dunkler Stimmwärme und Roger Steins dichtgereimtem Schalk.

Die neuen Lieder sind rockiger und frecher

Die neuen Lieder der beiden sind deutlich rockiger und frecher. Aber immer ist auch Zeit für zarten Schmelz und romantische Liebe.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro bei Optik Tafelski in Herborn unter Telefon 0 27 72-28 89, in Dillenburg in der "Musicbox", Telefon 0 27 71-2 44 67, sowie im Internet unter der Adresse www.kusch-herborn.de