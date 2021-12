Wüsten stoppen und Gemüse im Glas züchten

Lilly Lamers (rechts) stellt mit ihren Science Coaches ihre Forschungen zur Eindämmung der Wüsten vor. Foto: Johanneum

HERBORN - Selbstständig in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und Technik zu forschen - diese Möglichkeit bietet die Hermann-Hofmann-Akademie (HHA) und das Institut für Biologiedidaktik der Justus-Liebig-Universität Gießen heimischen Schülern.

Das Projekt "Gießener Jugendliche forschen", stellt Mentoren bereit, die am Institut für Biologiedidaktik eigens dafür ausgebildet und vorbereitet wurden. Dadurch erhalten die teilnehmenden Schüler wertvolle Unterstützung bei ihren Forschungsarbeiten.

In diesem Jahr waren zwei Schülerinnen des Johanneum-Gymnasiums Herborn beteiligt. Lilly Lamers aus der Q 3 forschte an einem Projekt zur Eindämmung der Desertifikation in Randgebieten von Wüsten. Sie untersuchte, welche Pflanzen am besten mit Trockenstress umgehen können. Mit solchen Pflanzen könnte man eine Wüstenbildung eventuell aufhalten oder sogar ehemaliges Wüstengebiet wieder fruchtbar machen.

Maja Lampe aus der Klasse 10 d forschte zum Thema "Nutzpflanzen im Einmachglasgarten". Sie versuchte herauszufinden, inwieweit man in Einmachgläsern Nutzpflanzen wie Möhren, Tomaten, Salat oder Radieschen in der eigenen Wohnung ziehen kann, um auch ohne eigenen Garten selbst gezogenes Gemüse ernten zu können.

Da ein Wissenschaftsfestival mit allen Teilnehmern im Hörsaal der Hermann-Hofmann-Akademie aufgrund der aktuellen Corona-Lage in diesem Jahr nicht möglich war, fand am 26. November eine schulinterne Veranstaltung am Johanneum statt. Sie bot den Schülerinnen die Gelegenheit, ihre Ergebnisse mithilfe eines selbst erstellten Plakates vor einer kleinen Zuschauerzahl zu präsentierten.