You FM-Party im Auto kommt in Herborn gut an

Sanin Betul (20) aus Dillenburg und ihre Freundin Katrin Smagulow (19) aus Niederscheld. "Unser Auto hat schlappgemacht, aber wir haben ein UKW-Radio gestellt bekommen. Die Veranstaltung ist dermaßen toll, dass sie jedes Jahr in dieser Form wiederholt werden könnte. Aufs Kino können wir jedoch verzichten."

Max, Jonas, Marie und Anna aus Herborn: "Es war an der Zeit, dass mal wieder in Sachen Party etwas in Herborn passiert. Mit der Form der Veranstaltung können wir gut leben und von uns aus kann das auch ohne Corona jedes Jahr so sein."

Isabel-Julia Langner und Maren Tullius aus Niederscheld: "Endlich wieder feiern. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wir freuen uns."

Madeline Gintner (28) und Stefan Winter (33) aus Beilstein: "Um ganz ehrlich zu sein, wären wir gar nicht hier, wenn wir die Karten nicht gewonnen hätten. Aber es ist wunderschön und wir bereuen nicht, dass wir dabei sein dürfen."

Ann-Christin Weigl und Jennifer Brück aus Gießen: "Die Fahrt nach Herborn hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Veranstaltung ist spitze, auch wenn man sich daran gewöhnen muss, relativ bewegungslos zu sein."