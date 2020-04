Zu Ostern in den Wald - aber mit Ab- und Verstand

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Die Corona-Kontaktsperre kennt keine Feiertage. Für viele ist der Osterspaziergang mit Verwandten und Freunden abgesagt. "Unser Wald bleibt trotzdem für alle offen", sagt Herborns Forstamtsleiter Jochen Arnold. "Hier können Sie den Nachrichten entkommen und einfach mal abschalten."

Wer im Wald achtsam spazieren gehe, könne die erwachende Natur beobachten. "Das ist einfach beeindruckend - großes Kino", sagt Arnold. Er freut sich über das Interesse vieler Bürger an ihrem Wald, weist aber darauf hin, dass ein paar Verhaltensregeln dazugehörten, da der Wald viele Funktionen, Nutzer und Bewohner habe.

"Wenn alle Rücksicht nehmen, kommt niemand zu kurz", sagt der Forstexperte. "Um Tiere und Pflanzen, vor allem jetzt, in der Brut- und Setzzeit, nicht zu beeinträchtigen, gilt das Wegegebot."

Hunde dürften nicht freilaufen. Wer auf den Wegen bleibe, habe zudem ein geringeres Zecken- und Unfallrisiko. "Mit einsetzender Dunkelheit sollten wir den Tieren ihre Ruhe gönnen, so können sie ihrem natürlichen Rhythmus nachgehen und verursachen weniger Schäden an den jungen Waldbäumen", so Arnold. Trotz der Regenfälle der vergangenen Wochen seien die Laub- und die Nadelschicht stark ausgetrocknet. "Die Waldbrandgefahr sei sehr hoch. Er erinnert deswegen daran, dass Grillen, Feuermachen und Rauchen im Wald verboten seien. Außerdem sollten sich die Besucher wegen Corona unbedingt an die Abstandsregeln halten. "Wo gehobelt wird, fallen Späne ", sagt Arnold, "und wo Forstwirte ihrer Arbeit nachgehen, fallen auch Bäume." Um Leib und Leben der Besucher zu schützen, würden Wege während der Holzernte gesperrt: "Im Forstamt Herborn ist dies aufgrund von Verkehrssicherungen und des hohen Borkenkäferaufkommens in nahezu sämtlichen Revieren des Forstamtes auch über die Feiertage hinweg der Fall."

Manche Abschnitte seien stark in Mitleidenschaft gezogen. Arnold verspricht Abhilfe, sobald Schadholzernte und Abfuhr in bestimmten Bereichen beendet seien.

Weitere Informationen gibt es beim Herborner Forstamt unter Telefon 0 27 72-4 70 40.