Zu schnell: Mercedes-Benz landet in der Lkw-Notfallspur

Letzte Ausfahrt Notfallspur in Herborn: Fahrzeuge, die zu schnell für die Schikane sind, werden im Kiesbett ausgebremst. Eigentlich geht es dabei um außer Kontrolle geratene Laster - nicht aber so am Dienstagabend. Archivfoto: Sonja Diefenbach

HERBORN - Das ist schon lange nicht mehr passiert. Am am Dienstag aber war es wieder einmal so weit: In Herborn ist ein Auto in die Notfallspur gefahren, die neben der B 255 außer Kontrolle geratene Lastwagen aufhalten soll, bevor sie ungebremst in die Innenstadt hinunter rasen können.

Gegen 19.15 Uhr habe ein 30 Jahre alter Mann, so vermeldet es die Polizei, "aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn" in Höhe des Rehbergs die Kontrolle über seinen schwarzen C-Klasse-Mercedes-Benz verloren. Das Auto prallte in die linke Absperrung, riss einige Verkehrszeichen aus der Verankerung und landete schließlich im Kiesbett der Notfallspur für Lastwagen.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 8500 Euro

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Mercedes wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Außerdem lösten die Airbags aus.

Die Herborner Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8500 Euro.