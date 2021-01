Zugbegleiterin sexuell belästigt

Symbolbild: Bundespolizei

HERBORN - In einer Regionalbahn auf der Fahrt von Wetzlar nach Herborn ist eine Zugbegleiterin am Sonntag gegen 21 Uhr sexuell belästigt worden. Während einer Fahrscheinkontrolle fasste ein 22 Jahre alter Mann der Bahnmitarbeiterin unvermittelt ans Gesäß. Nachdem die Frau das gemeldet hatte, nahmen Beamte der Bundespolizei den Mann am Herborner Bahnhof in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. Da der Mann über gesundheitliche Probleme klagte, brachte ihn ein Rettungswagen in das Krankenhaus nach Dillenburg. Dort wurde er zur weiteren Untersuchung stationär aufgenommen.