Zukunft der Aartalkaserne: Auf Fördergelder verzichten?

Bis 1993 Bundeswehrstandort, heute vor allem Heimat vieler Gewerbebetriebe: die ehemalige Aartalkaserne in Herbornseelbach. Foto: Katrin Weber
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DIE KASERNE
Auf dem Gelände der
ehemaligen Aartalkaserne in Herbornseelbach gibt es ... ... 25 dort ansässige Gewerbebetriebe. ... 116 Parzellen mit 45 Eigentümern. ... 71 gemeldete Einwohner. ... seit dem Jahr 2000 über 100 Bauanträge.
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