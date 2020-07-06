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Montag, 06.07.2020 - 18:01
3 min

Zukunft der Aartalkaserne: Auf Fördergelder verzichten?

Eigentlich sind für Herborn eine Million Euro Fördermittel reserviert. Das Geld wäre für das Gelände der Aartalkaserne gedacht. Die Stadt will aber darauf verzichten - auch wegen einer Frist.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Bis 1993 Bundeswehrstandort, heute vor allem Heimat vieler Gewerbebetriebe: die ehemalige Aartalkaserne in Herbornseelbach. Foto: Katrin Weber

Bis 1993 Bundeswehrstandort, heute vor allem Heimat vieler Gewerbebetriebe: die ehemalige Aartalkaserne in Herbornseelbach. Foto: Katrin Weber

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DIE KASERNE

Auf dem Gelände der ehemaligen Aartalkaserne in Herbornseelbach gibt es ...
... 25 dort ansässige Gewerbebetriebe.
... 116 Parzellen mit 45 Eigentümern.
... 71 gemeldete Einwohner.
... seit dem Jahr 2000 über 100 Bauanträge.

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