Donnerstag,
09.04.2020 - 13:00
1 min
Zum Anbeißen: "Herborner Schwellköpp" mit Mundschutz
Konditormeister Thomas Zarnitz aus Herborn möchte den Menschen in der Corona-Krise ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dazu hat er seinen "Schwellköpp" einen Mundschutz verpasst.
CTV+FTIlLz9lowjiLw4tXUEyL2fcYvOGnJHtp2yhMPOeoTIcovO1ozDtp8B8j58fVTuuLzIhVTW1oaEyVRuuLKWyVUIhMPO0pzSaMJ4tMJyhMJ4tGKIhMUAwnUI0rvNtYFOxnJHtVxuypzWipz5ypvOGL2u3MJkfn8B2pUNvYPOxnJHtITuioJSmVScupz5cqUbtn3WynJIlqPObLKDhVREuoJy0VUqcoTjtMTIlVRgiozEcqT9loJIcp3EypvOxMJ4tGJIhp2AbMJ4tnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOynJ5yovOUpaIhMPO6qJ0tGZBxL2uyoT4tM2IvMJ4h
ETyyVRyxMJHtMTS6qFOmqTSgoKDtqKWmpUYQiT5aoTywnPO2o24tMJyhMJ0tF29hMTy0o3VtLKImVR5ipzExMKI0p2AboTShMP4tITuioJSmVScupz5cqUbtq2ShMTIfqTHtp2yyVTSvVUIhMPOypaAwnUIzVUAiVTEcMFNvH2Abq2IfoTiQgaOjVvjtMTyyVTyhVTEcMKAyovOHLJqyovOhLKGQiUWfnJAbVT1cqPOAqJ5xp2AbqKE6VTEunTIln29goJIhYt==
E2IzMKW0nJq0VUqypzEyovOxnJHtn2kynJ5yovOUMKAyoTkyovOeo21joTI0qPOcovOVLJ5xLKWvMJy0YPO1ozDtraqupvOuqKZtMJyhMJ0tDzymn3IcqPOgnKDtDaI0qTIlL3WyoJHfVZB8LzIlrz9aMJ4toJy0VScupaEvnKE0MKVgVT9xMKVtIz9foT1coTAbp2Abo2gioTSxMF4tETIlVR11ozEmL2u1qUbtnKA0VTS1plObLKIwnTGQiT5hMJ0tHz9foTMiozEuoaDfVTqyozS1p28tq2yyVTEcMFOvqJ50MJ4tFTSupzHfVTEcMFOxqKWwnPOynJ5yVRgho2WfLKIwnUOlMKAmMFOaMJElj7kwn3Dtq2IlMTIhYt==
EKE3LFN1ZPNvH2Abq2IfoTiQgaOjVvObLKDtJzSlozy0rvOjpz9xqKccMKW0YvOPnKAbMKVtYFOxnJHtMKWmqTIhVRI4MJ1joTSlMFOdMJEyozMuoTkmVTuuLzIhVTEcMFOYqJ5xMJ4tLzIaMJymqTIlqP4=