Zwei Brände in einer Nacht in Herborn

Die Kriminalpolizei sucht nach zwei Bränden in Herborn am frühen Montagmorgen Zeugen.

HERBORN - Mit zwei Bränden hat es die Feuerwehr in Herborn am frühen Montagmorgen zu tun bekommen. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Die Orte, an denen das Feuer ausbrach, sind rund zwei Kilometer voneinander entfernt: Wie die Polizei mitteilte, brannten in der Mozartstraße Mülltonnen - die Flammen griffen auf einen Carport über. An der Reithalle in der Konrad-Adenauer-Straße löschte die Feuerwehr einen brennenden Heuballen.

Gegen 1.50 Uhr bemerkten Anwohner in der Mozartstraße mehrere brennende Mülltonnen. Bis die Brandschützer eintrafen, hatte sich das Feuer auf ein Carport ausgeweitet - im Anschluss auch auf einen Balkon und die Eingangstür. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Laut der Feuerwehr rettete diese zwei Menschen unverletzt aus dem Gebäude.

"In beiden Fällen schließt die Polizei derzeit Selbstentzündung aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus!" Polizeisprecher Guido Rehr

Als die Feuerwehrleute gegen 4 Uhr zu ihrem Stützpunkt in der Au zurückkehrten, nahmen sie einen leichten Brandgeruch wahr.

Kurz daraufhin entdeckten sie an einem Unterstand der etwa 400 Meter entfernten Reithalle einen glimmenden Heuballen. Die Einsatzkräfte brachten diesen ins Freie, zogen ihn auseinander und löschten das Feuer.

Polizei geht von Vorsatz aus und hofft auf Zeugen

"In beiden Fällen schließt die Polizei derzeit Selbstentzündung aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus", sagt Polizeisprecher Guido Rehr.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen in beiden Fällen Zeugen und fragen: Wem sind in der Mozartstraße vor 1.50 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat vor 4 Uhr verdächtige Personen zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und der Auwiese Menschen beobachtet?

Hinweise nimmt die Kripo in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.