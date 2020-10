Zwei Burger Haltestelle entfallen vorübergehend

Baubeginn in Herborn: Die Kanalbauarbeiten starten am Montag, 19. Oktober, an der Einmündung der Bürgermeisterwiese auf die Burger Landstraße. Foto: Abwasserverband "Mittlere Dill"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/-BURG - Wegen der am kommenden Montag, 19. Oktober, beginnenden Kanalbauarbeiten in der Burger Landstraße und am Weinberg in Herborn gibt es Änderungen im Busfahrplan. Betroffen sind die Linien 503 (Stadtverkehr) und 510 (Breitscheid - Herborn).

Aufgrund der Bauarbeiten fahren die Busse die Burger Haltestellen Lidl und Tankstelle nicht an. Für die Haltestelle Post wird zwischen Fußgängerampel und Kreisverkehr eine Ersatzhaltestelle in beide Richtungen eingerichtet. Es gelten die entsprechenden Abfahrtzeiten.

Wegen der Umfahrung

sind Verspätungen möglich

Es kann durch die Umfahrung zu Verspätungen kommen. Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mitgeteilt.

Info: Mobilitätszentrale Wetzlar, Telefon 0 64 41-4 07 18 77, E-Mail: mobi-wetzlar@vldw.de.