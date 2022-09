Zwei heimische Coverbands rocken den Herborner Stadtpark

"Don't Stop" mischt als Opener am Freitag den Herborner Stadtpark gehörig auf. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Die Cover-Formation "Don't Stop" eröffnete am Freitag den zweiten Teil des "ParkLeben" im Herborner Stadtpark und knüpfte damit an die gleichnamige, sehr erfolgreiche Veranstaltungsreihe im Mai an. Die Party- und Oldie-Rockband aus dem hessischen Breitscheid verstand es auch diesmal wieder, ordentlich Stimmung zu machen. Besonders ihre punktuell eingesetzte "Bläser-Abteilung" gab dem Auftritt der Band mit ihren Frontfrauen Mella Claas-Arends und Jule Claas die perfekte Würze. Die annähernd 300 Konzertgäste fuhren jedenfalls voll auf die sehr gute Cover-Musik der Band ab.

Sehnlichst von den Fans erwartet, enterte um 22 Uhr "On Line" die Bühne im Stadtpark. Die Band aus Hohenahr wurde 1990 in Herborn gegründet und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Gründungsmitglied Wolfgang "Wolle" Panzer machte kein Hehl daraus, wie sehr er sich auf den Auftritt in der Wiege ihrer Coverband gefreut habe. Gefreut haben sich auch die Parkbesucher über deren Auftritt. Das Herborner Stadtmarketing hat alles richtig gemacht.

Pop Meets Metal hieß es am Samstagabend mit "Hard Beat Inc." aus Leun und im Anschluss daran kamen "PromQueens" mit Coversongs der Generation "American Pie".