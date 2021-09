Zwei neue FBS-Kurse starten

Jetzt teilen:

HERBORN - (red). Die Familienbildungsstätte (FBS) der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn bietet neue Kurse: Am 6. Oktober beginnt ein „Autogenes Training für Einsteiger und andere Interessierte“ (mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr) mit Nicole Discher. Tags darauf startet ein „Baby-Signal-Anfängerkurs“ (donnerstags von 9.15 bis 10 Uhr) mit Jenni Fiedler. Er richtet sich an Eltern mit Kindern zwischen 6 und 24 Monaten. Anmeldungen sind unter www.awo-lahn-dill.de, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie unter Telefon 02772-959616 und -32 möglich.